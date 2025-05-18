Скільки коштує зарядити електрокар у травні — Finance.ua

Скільки коштує зарядити електрокар у травні Сьогодні 08:15 — Технології&Авто

Скільки коштує зарядити електрокар у травні

Якщо заряджати електроавто виключно на електрозарядних станціях, за середнього споживання 20 кВт-год на 100 км пробігу, така дистанція обійдеться в середньому у 370 грн (+10 грн у порівнянні з попереднім місяцем).

Про це повідомили в Інституті дослідження авторинку (ІДА).

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Фахівці зібрали інформацію з мобільних додатків провідних операторів мережевих ЕЗС в Україні та вибрали ті значення цін, які найчастіше повторювалися, орієнтуючись насамперед на станції, що розташовані біля доріг.

Залежно від локації можуть траплятися менші або більші тарифи — це слід уточнювати у відповідних додатках операторів ЕЗС.

Також на деякі станції розповсюджується тариф «за простій» — коли авто під’єднане, але зарядка не відбувається, проте цей момент не взяли до уваги.

Де доведеться заплатити більше

За спостереженнями фахівців ІДА, вищі тарифи частіше на придорожніх ЕЗС, особливо якщо вони швидкісні (80…100 кВт та більше).

Менші тарифи переважно на ЕЗС, котрі розміщені на паркінгах різних бізнесів — готелів, торгових центрів, ресторанів тощо.

У порівнянні з попереднім місяцем ціна за кіловат-годину у більшості операторів зросла — від 50 копійок до 1 грн.

Середня ціна кіловат-години отриманої через АС порт зараз складає (округлено) 15,15 грн (+0,26 грн), через DC порт — 17,82 грн (+0,42 грн).

Нагадаємо, у квітні український автопарк поповнили майже 5,8 тис. авто на електротязі (BEV). Львівщина та Київ стали лідерами з реєстрацій електромобілів.

Серед нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках Львівщини, Києва та Київської області став BYD Song Plus EV.

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