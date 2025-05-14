В яких областях українці найчастіше обирають електрокари: названо регіональні бестселери — Finance.ua

В яких областях українці найчастіше обирають електрокари: названо регіональні бестселери Сьогодні 21:03 — Технології&Авто

В яких областях українці найчастіше обирають електрокари: названо регіональні бестселери

У квітні український автопарк поповнили майже 5,8 тис. авто на електротязі (BEV). Львівщина та Київ стали лідерами з реєстрацій електромобілів.

Про це свідчить статистика Укравтопрому.

Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

Львівська область — 828 од. (93% вживані); місто Київ — 677 од. (69% вживані); Дніпропетровська обл. — 486 од. (75% вживані); Київська обл. — 475 од. (79% вживані); Рівненська обл. — 351 од (94% вживані).

Серед нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках Львівщини, Києва та Київської області став BYD Song Plus EV.

У Дніпропетровській обл. частіше обирали Volkswagen ID. Unyx, а на Рівненщині — Weltmeister EX5.

У сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:

Tesla Model Y -в м. Києві і області та на Дніпропетровщині;

Tesla Model 3 — у Львівській обл.;

Hyundai Kona Electric — у Рівненській обл.

Довідка Finance.ua:

британське видання WhatCar визначило ТОП-10 найкращих вживаних електромобілів. На думку експертів, до трійки лідерів увійшли: Kia e-Niro, Skoda Enyaq та Tesla Model 3;

також звертаємо увагу, що в Україні діють податкові преференції для покупців електромобілів. На сьогодні розмитнення електромобілів звільнене від таких платежів:

— податок на додану вартість (ПДВ) — економія 20% від вартості авто;

— мито (10%) — додаткова — знижка, що робить імпорт вигіднішим.

детальніше про те, скільки «служить» електромобіль та чи вигідно його утримання, читайте у статті за посиланням.

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