В яких областях українці найчастіше обирають електрокари: названо регіональні бестселери — Finance.ua
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В яких областях українці найчастіше обирають електрокари: названо регіональні бестселери

Технології&Авто
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В яких областях українці найчастіше обирають електрокари: названо регіональні бестселери
В яких областях українці найчастіше обирають електрокари: названо регіональні бестселери
У квітні український автопарк поповнили майже 5,8 тис. авто на електротязі (BEV). Львівщина та Київ стали лідерами з реєстрацій електромобілів.
Про це свідчить статистика Укравтопрому.
Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:
  1. Львівська область — 828 од. (93% вживані);
  2. місто Київ — 677 од. (69% вживані);
  3. Дніпропетровська обл. — 486 од. (75% вживані);
  4. Київська обл. — 475 од. (79% вживані);
  5. Рівненська обл. — 351 од (94% вживані).
Серед нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках Львівщини, Києва та Київської області став BYD Song Plus EV.
У Дніпропетровській обл. частіше обирали Volkswagen ID. Unyx, а на Рівненщині — Weltmeister EX5.
У сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:
  • Tesla Model Y -в м. Києві і області та на Дніпропетровщині;
  • Tesla Model 3 — у Львівській обл.;
  • Hyundai Kona Electric — у Рівненській обл.

Довідка Finance.ua:

  • британське видання WhatCar визначило ТОП-10 найкращих вживаних електромобілів. На думку експертів, до трійки лідерів увійшли: Kia e-Niro, Skoda Enyaq та Tesla Model 3;
  • також звертаємо увагу, що в Україні діють податкові преференції для покупців електромобілів. На сьогодні розмитнення електромобілів звільнене від таких платежів:
— податок на додану вартість (ПДВ) — економія 20% від вартості авто;
— мито (10%) — додаткова — знижка, що робить імпорт вигіднішим.
Великі можливості приходять не у час спокою, а у моменти нестабільності. Ті, хто вміє бачити перспективу там, де інші бачать лише ризики, завжди на крок попереду. Світ змінюється — не час вагатися. Invest Talk Summit — конференція для тих, хто обирає діяти, а не чекати. 24 травня, Київ. Офлайн/Онлайн
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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