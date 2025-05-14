В яких областях українці найчастіше обирають електрокари: названо регіональні бестселери — Finance.ua

В яких областях українці найчастіше обирають електрокари: названо регіональні бестселери
У квітні український автопарк поповнили майже 5,8 тис. авто на електротязі (BEV). Львівщина та Київ стали лідерами з реєстрацій електромобілів.
Про це свідчить статистика Укравтопрому.
Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:
- Львівська область — 828 од. (93% вживані);
- місто Київ — 677 од. (69% вживані);
- Дніпропетровська обл. — 486 од. (75% вживані);
- Київська обл. — 475 од. (79% вживані);
- Рівненська обл. — 351 од (94% вживані).
Серед нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках Львівщини, Києва та Київської області став BYD Song Plus EV.
У Дніпропетровській обл. частіше обирали Volkswagen ID. Unyx, а на Рівненщині — Weltmeister EX5.
У сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:
- Tesla Model Y -в м. Києві і області та на Дніпропетровщині;
- Tesla Model 3 — у Львівській обл.;
- Hyundai Kona Electric — у Рівненській обл.
Довідка Finance.ua:
- британське видання WhatCar визначило ТОП-10 найкращих вживаних електромобілів. На думку експертів, до трійки лідерів увійшли: Kia e-Niro, Skoda Enyaq та Tesla Model 3;
- також звертаємо увагу, що в Україні діють податкові преференції для покупців електромобілів. На сьогодні розмитнення електромобілів звільнене від таких платежів:
— податок на додану вартість (ПДВ) — економія 20% від вартості авто;
— мито (10%) — додаткова — знижка, що робить імпорт вигіднішим.
- детальніше про те, скільки «служить» електромобіль та чи вигідно його утримання, читайте у статті за посиланням.
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