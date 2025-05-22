Нові соціальні гарантії для строковиків і курсантів: Кабмін погодив проєкт — Finance.ua

Нові соціальні гарантії для строковиків і курсантів: Кабмін погодив проєкт Сьогодні 09:02 — Казна та Політика

Нові соціальні гарантії для строковиків і курсантів: Кабмін погодив проєкт

Кабінет Міністрів погодив законопроєкт, який посилює соціальні гарантії для військовослужбовців базової та строкової служби. Документ передбачає розширення пакету державного захисту на нову категорію — військових базової служби, а також на строковиків, які з різних причин залишаються на службі.

Про це повідомив представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук.

Зокрема, дія законопроєкту поширюється на військових, які перебувають у полоні, проходять лікування, вважаються зниклими безвісти, перебувають у дисциплінарних частинах або на гауптвахтах.

Соціальні гарантії також стосуватимуться членів їхніх сімей та родин загиблих або померлих військовослужбовців.

Проєкт також передбачає базовий пакет соціального захисту, зокрема право на відпустку, пенсійне забезпечення, допомогу в разі безробіття та державне страхування.

Читайте також Стало відомо, коли зростуть стипендії курсантам

Окрема норма стосується військових, які повернулися з полону. Вони отримають відпустку одразу після звільнення — навіть за відсутності воєнного стану. Ця гарантія діятиме з початку мобілізації і до її завершення або демобілізації.

Крім того, документ запроваджує шестиденний робочий тиждень для курсантів вищих військових навчальних закладів, слухачів військових підрозділів і студентів фахової передвищої військової освіти.

Довідка Finance.ua:

у Збройних Силах України з 1 травня оновили програму базової загальної військової підготовки. Зміни стосуються як військовослужбовців, які щойно призвані на службу, так і тих, хто раніше проходив навчання на кафедрах військової підготовки або з різних причин проходить БЗВП повторно;

головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пояснив, що від якості підготовки залежать успішність виконання бойових завдань і збереження життя та здоров’я українських військових;

громадяни, які хочуть працевлаштуватися до державної служби, органів місцевого самоврядування, а також до органів прокуратури повинні обов’язково пройти базову військову підготовку.

InvestMarket від «Мінфін». 📢 Знаходьте найвигідніші інвестиційні пропозиції в одному сервісі — на

Mind За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.