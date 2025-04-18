Стало відомо, коли зростуть стипендії курсантам — Finance.ua

Стало відомо, коли зростуть стипендії курсантам Сьогодні 19:15 — Особисті фінанси

Стало відомо, коли зростуть стипендії курсантам

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду повідомив, що підвищення стипендій курсантам офіційно стартує з 1 травня. Відповідну постанову Кабмін уже ухвалив.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, посилаючись на відповідь прем’єра.

«Щойно поставив запитання премʼєр-міністру Шмигалю, коли буде виконана нарешті обіцянка й коли курсантам підвищать стипендії. Він каже, що відповідна постанова вже прийнята, починає працювати з 1 травня», — написав Гончаренко.

Зазначається, що постановою передбачено:

Базова стипендія курсантам становитиме 8000 грн .

. Курсанти випускного курсу з відмінними результатами навчання отримуватимуть 20 000 грн .

. Під час проходження практики також передбачена виплата у 20 000 грн.

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Нагадаємо, в Україні тисячі студентів щомісяця отримують фінансову підтримку від держави. Йдеться про стипендії — академічні або соціальні, постійні чи тимчасові, призначені на основі рейтингу успішності або відповідного статусу. У 2025 році держава передбачає кілька видів таких виплат для учнів профтехів, студентів коледжів і ЗВО.

Соціальна стипендія — це форма державної підтримки студентів, які належать до вразливих категорій населення, таких як діти-сироти, внутрішньо переміщені особи, особи з інвалідністю тощо. Працевлаштування студента не позбавляє його права на соціальну стипендію

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