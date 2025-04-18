Стало відомо, коли зростуть стипендії курсантам — Finance.ua

Стало відомо, коли зростуть стипендії курсантам
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду повідомив, що підвищення стипендій курсантам офіційно стартує з 1 травня. Відповідну постанову Кабмін уже ухвалив.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, посилаючись на відповідь прем’єра.
«Щойно поставив запитання премʼєр-міністру Шмигалю, коли буде виконана нарешті обіцянка й коли курсантам підвищать стипендії. Він каже, що відповідна постанова вже прийнята, починає працювати з 1 травня», — написав Гончаренко.
Зазначається, що постановою передбачено:
- Базова стипендія курсантам становитиме 8000 грн.
- Курсанти випускного курсу з відмінними результатами навчання отримуватимуть 20 000 грн.
- Під час проходження практики також передбачена виплата у 20 000 грн.
Нагадаємо, в Україні тисячі студентів щомісяця отримують фінансову підтримку від держави. Йдеться про стипендії — академічні або соціальні, постійні чи тимчасові, призначені на основі рейтингу успішності або відповідного статусу. У 2025 році держава передбачає кілька видів таких виплат для учнів профтехів, студентів коледжів і ЗВО.
Соціальна стипендія — це форма державної підтримки студентів, які належать до вразливих категорій населення, таких як діти-сироти, внутрішньо переміщені особи, особи з інвалідністю тощо. Працевлаштування студента не позбавляє його права на соціальну стипендію
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