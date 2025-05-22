В Україні скасують 63 регуляторні вимоги до бізнесу — Finance.ua

В Україні скасують 63 регуляторні вимоги до бізнесу Сьогодні 10:32 — Казна та Політика

В Україні скасують 63 регуляторні вимоги до бізнесу

Кабінет Міністрів України продовжує дерегуляцію. Уряд підтримав законопроєкт про скасування 63 дублюючих та неактуальних вимог держрегулювання до бізнесу. Також пропонується скасувати адміністративну відповідальність за порушення норм, які вже втратили чинність. Рішення запрацюють після того, як законопроєкти ухвалить Верховна Рада й підпише президент.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

«Продовжуємо дерегуляцію — послідовно зменшуємо адміністративний тиск на бізнес. Цього разу пропонуємо скасувати ще понад 60 застарілих інструментів, які не несуть реальної користі. Це дозволить бізнесу зекономити близько 400 млн грн», — зазначила Юлія Свириденко, перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки України.

Цей пакет сформували на основі пропозицій міністерств, бізнесу та експертів. До роботи були залучені профільні організації та аналітичні центри.

Що саме пропонується скасувати:

23 інструменти — у сфері АПК, лісового та мисливського господарства, рибальства, охорони тваринного світу;

18 — у сфері охорони води та повітря;

8 — енергетика, альтернативне паливо, будівництво, вибухові матеріали;

12 — зовнішньоекономічна діяльність, інвестиції, інновації, культура, освіта;

2 — охорона здоров’я.

Приклади застарілих норм і скільки зекономить бізнес:

погодження меж зон санітарної охорони водних об’єктів — зайва бюрократична вимога, яка не впливає на реальний захист водних ресурсів. Очікувана економія для бізнесу: 15,5 млн грн;

дозвіл на будівництво меліоративних систем — стримує розвиток аграрної інфраструктури. Економія: 62,9 млн грн;

погодження з Держпраці спеціальних дозволів на користування надрами для підземних вод — дублює наявні процедури. Економія: 15,4 млн грн;

свідоцтво на зберігання вибухових матеріалів — дублює наявні дозвільні процедури, не посилює безпеку, але створює зайве адміністративне навантаження. Економія: 30,4 млн грн;

свідоцтво про державну реєстрацію технологічного парку — значні витрати без реального ефекту. Економія: 105,2 млн грн;

ліцензія на провадження позашкільної освіти — обмежує доступ до послуг та створює витрати для закладів. Економія: 13,6 млн грн;

свідоцтво національного фільму — формальна вимога без значного впливу на розвиток галузі. Економія: 0,3 млн грн;

дозвіл на зайняття народною медициною (цілительством) — неефективний інструмент через відсутність стандартів; ефективніше — персональна відповідальність за шкоду. Економія: 0,1 млн грн;

обов’язкове страхування зерна на зберіганні — зайве зобов’язання, яке варто зробити добровільним. Економія: 0,3 млн грн.

Довідка Finance.ua:

реформа дерегуляції стартувала у січні 2023 року. Тоді уряд створив Міжвідомчу робочу групу з дерегуляції;

на сьогодні МРГ переглянула 1323 інструменти державного регулювання. 456 з них рекомендовано скасувати, 352 вже скасовано.

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