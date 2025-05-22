Мінфін назвав суму, яку Україна отримала від партнерів за три роки війни — Finance.ua

Мінфін назвав суму, яку Україна отримала від партнерів за три роки війни
Україна з початку повномасштабної війни отримала понад $133 млрд допомоги від партнерів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Зазначається, що міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся з міністром фінансів Канади Франсуа-Філіпом Шампанем та віце-канцлером, міністром фінансів Німеччини Ларсом Клінгбайлем в рамках робочого візиту до Канади.
«За останні три роки Україна отримала понад $133 млрд міжнародної фінансової допомоги. Це дозволило уряду зберегти макрофінансову стабільність в умовах повномасштабної війни, гарантувати виплати зарплат освітянам, медикам, державним службовцям, пенсій і соціальних допомог найбільш уразливим верствам населення. Виклики для фінансової системи зберігаються, що робить збереження зовнішньої підтримки вкрай важливим», — сказав міністр фінансів України Сергій Марченко.
Допомога від Німеччини та Канади
Канада та Німеччина є одними з лідерів у підтримці України з початку війни в усіх можливих напрямах. З лютого 2022 року розмір прямої бюджетної допомоги від цих країн сягає:
- Німеччина — $1,7 млрд;
- Канада — $7,1 млрд.
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За даними Кільського інституту дослідження світової економіки, допомога від Німеччини є другою за розміром серед країн світу від початку повномасштабного вторгнення рф та сягнула 17,3 млрд євро. Допомога Канади є п’ятою за розміром в світі та становить 10,3 млрд євро.
Допомога на 2025 рік
Марченко відзначив, що завдяки спільним зусиллям уряду України та міжнародних партнерів бюджетні потреби у зовнішньому фінансуванні на поточний рік — $39,3 млрд — повністю забезпечені.
До кінця 2025 року бюджетна підтримка від ЄС в рамках ініціативи Ukraine Facility очікується в розмірі 12,5 млрд євро (3,5 млрд євро вже залучено).
Також міністр фінансів України відзначив підтримку Урядів Канади та Німеччини щодо ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) обсягом $50 млрд, з яких внесок Канади складає 5 млрд канадських доларів (близько $3,4 млрд), ЄС — 18,1 млрд євро (близько $20 млрд).
Україна вже залучила перший транш від Канади обсягом 2,5 млрд канадських доларів та чотири транші від ЄС обсягом 6 млрд євро. Загалом у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine Україна отримала від партнерів близько $14,7 млрд.
Залучені кошти дозволяють забезпечувати пріоритетні видатки держбюджету за рахунок прибутків від заморожених російських активів.
Конфіскація заморожених активів росії
Сторони обговорили і потенційну можливість конфіскації всіх заморожених суверенних російських активів в майбутньому.
У свою чергу, міністри фінансів Канади та Німеччини запевнили, що уряди їхніх країн продовжуватимуть всеосяжну підтримку України. Сторони погодились щодо необхідності збереження системного діалогу з Україною. Держави мають спільну мету: якнайшвидше досягти справедливого та тривалого миру для України.
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