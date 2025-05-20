Шмигаль назвав розмір допомоги Україні від Чехії з 2022 року — Finance.ua
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Шмигаль назвав розмір допомоги Україні від Чехії з 2022 року

Казна та Політика
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Шмигаль назвав розмір допомоги Україні від Чехії з 2022 року
Шмигаль назвав розмір допомоги Україні від Чехії з 2022 року
Україна отримала від Чехії понад $900 млн військової і EUR80 млн енергетичної допомоги від початку повномасштабного вторгнення рф.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
«Україна надзвичайно цінує всебічну допомогу Чехії і чеського народу в час повномасштабної війни з росією. Насамперед вдячні за військову допомогу. З 2022 року отримали від Чехії такої підтримки на суму понад 900 млн дол. Ключовою для нас є так звана „Чеська ініціатива“ щодо постачання силам оборони боєприпасів», — сказав Шмигаль під час спільного брифінгу з премʼєром Чехії Петром Фіалою у вівторок в Ужгороді.
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Прем’єр повідомив, що минулого року за цією ініціативою надійшло близько 1,5 млн снарядів, а у 2025 році надійде ще 400 тис. снарядів.
Також голова уряду зазначив, що від початку російського вторгнення Україна отримала від Чехії допомоги на EUR80 млн для енергетичного сектору.
Крім того, Шмигаль розповів, що сторони будуть зміцнювати інтеграцію української та чеської оборонних індустрій, а також домовилися про співпрацю у сфері підготовки українських пілотів літаків F-16.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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