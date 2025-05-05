У Чехії створять український хаб єдності — Finance.ua
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У Чехії створять український хаб єдності

Казна та Політика
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У Чехії створять український хаб єдності
У Чехії створять український хаб єдності
У Празі відкриють український хаб національної єдності. Такі хаби відкриватимуться в країнах, де є велика присутність українських громадян.
Йдеться про Німеччину, Іспанію, Польщу, Чехію. Обговорюють і відкриття в Великій Британії, повідомив на брифінгу в Чехії президент Володимир Зеленський.
За його словами, ці хаби потрібні, «щоб не втратити зв’язок з українцями», які перебувають за кордоном.
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«Важливо підкреслити, що ми дуже віримо, що після закінчення гарячої стадії війни в українців буде можливість повернутись в Україну. Є різні причини, чому люди їхали за кордон», — сказав Зеленський.
Завданням хабу є надання українцям юридичних послуг і допомога громадянам повернутися додому і знайти своє місце в Україні, працевлаштуватися.
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Чехія — країна з найбільшою кількістю українських біженців на голову населення, повідомив прем’єр-міністр Петр Фіала. Зараз у Чехії працюють 160 000 українців. До березня 2026 українські біженці матимуть тимчасовий захист в межах законодавства ЄС.
«Ми не можемо чекати до останньої хвилини на інформацію про те, яка ситуація буде далі. У нас у червні буде проходити засіданні в міністерстві внутрішніх справ. Там я сподіваюся, що буде визначена європейська позиція і запропоновано рішення», — сказав він, додавши, що пропозиції залежатимуть від поточної ситуації.

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За матеріалами:
lb.ua
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