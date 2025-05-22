Європарламент ухвалив нові мита на продукцію з рф і білорусі — Finance.ua

Європарламент ухвалив нові мита на продукцію з рф і білорусі Сьогодні 16:30 — Світ

Європарламент ухвалив нові мита на продукцію з рф і білорусі

Євродепутати схвалили пропозицію Єврокомісії про підвищення на 50% мит на цукор, оцет, борошно і корми з росії та білорусі, а також про введення мит на добрива до 430 євро за тонну.

Підвищення на 50 відсотків мит на низку сільськогосподарських товарів із росії та білорусі схвалив у четвер, 22 травня, Європейський парламент у Брюсселі.

Йдеться про решту продуктів, які досі не обкладалися жодними митними зборами Європейського Союзу, серед них — цукор, оцет, борошно і корми для худоби. Таким чином, щойно новий закон набуде чинності, весь сільськогосподарський імпорт з росії обкладатиметься митами ЄС.

Євродепутати також підтримали введення 6,5-відсоткових мит на добрива з росії та білорусі, плюс додаткові збори по 40−45 євро за тонну протягом 2025−2026 років. До 2028 року ці мита зростуть до 430 євро за тонну.

Законопроєкт ухвалений в першому читанні. Його підтримали 411 європарламентарів, 100 проголосували проти, 78 — утрималися. Європарламент схвалив пропозицію, з якою наприкінці січня виступила Європейська Комісія. Тепер за неї має проголосувати Рада ЄС.

Нововведення не зачіпає російського експорту сільськогосподарської продукції та добрив до третіх країн, що, як пояснюють в Єврокомісії, «відповідає зобов’язанням ЄС щодо забезпечення продовольчої безпеки в усьому світі». Це означає, що операції купівлі-продажу російської аграрної продукції залишаються незмінними, так само як і її зберігання на митних складах ЄС, транспортування на його суднах і надання послуг зі страхування та фінансування.

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Доходи, які росія та білорусь отримують від добрив, у Брюсселі вважають прямим внеском у війну проти України.

«Постанова про поступове підвищення митних зборів на продукцію з росії та білорусі допоможе запобігти використанню росією ринку ЄС для фінансування своєї військової машини», — зазначила раніше постійна доповідачка Європарламенту з питань росії Інесе Вайдере.

Вона вважає неприйнятним той факт, що через понад три роки після початку повномасштабної війни росії проти України ЄС усе ще закуповує в рф критично важливі товари у великих обсягах. «Фактично, цей імпорт значно збільшився», — заявила євродепутатка.

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Обсяг імпорту в ЄС сечовини та азотних добрив із росії, і без того великий у 2023 році, суттєво зріс у 2024 році. Єврокомісія називає цю ситуацію економічною залежністю від рф і вважає, що без належного втручання вона може завдати шкоди продовольчій безпеці ЄС і, особливо у випадку з добривами, зробити ЄС вразливим для можливого тиску з боку росії.

ЄС прагне знизити залежність від поставок із росії та білорусі й розраховує, що нові заходи значно скоротять обсяг ввезення зазначених вище товарів, які походять або експортуються прямо або побічно з цих двох країн.

Це, як ідеться у пресрелізі Європарламенту, має призвести до подальшої диверсифікації виробництва добрив у ЄС — галузі, яка наразі страждає від низьких цін на імпортні товари. Закон також дасть змогу збільшити постраждале від дешевого російського імпорту виробництво добрив у ЄС і дасть фермерам час на адаптацію.

Європарламент доручив Єврокомісії відстежувати та вживати заходів для пом’якшення зростання цін, яке може завдати шкоди внутрішньому ринку і сільськогосподарському сектору ЄС.

Deutsche Welle За матеріалами:

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