Дефіцит бюджету росії зріс майже на 200% — Finance.ua

Дефіцит бюджету росії зріс майже на 200% Сьогодні 16:44

Дефіцит бюджету росії зріс майже на 200%

Федеральний бюджет рф третій місяць поспіль стикається із падінням сировинних доходів та збільшенням дефіциту.

«‎За підсумками квітня до скарбниці надійшло 1,08 трлн рублів податків від нафти і газу — на 12% менше, ніж того ж місяця рік тому. Накопиченим підсумком за 4 місяці збори з нафтогазових компаній просіли на 10%, або 430 млрд рублів, до 3,76 трлн"‎, — пише The Moscow Times , посилаючись на дані Мінфіну.

Загальний обсяг бюджетних доходів, включно з несировинними податками, зріс на 5%. У той же час витрати, третину з яких у 2025 році заклали на армію і війну, злетіли на 20%.

Таким чином, до кінця квітня в російському бюджеті утворився дефіцит, який на 183% перевищив показники перших чотирьох місяців минулого року. Головною причиною зниження сировинних доходів стало падіння нафтових цін:

«‎Середня вартість бареля Urals у квітні опустилася до $54, хоча ще в січні трималася на рівні $70 і вище"‎.

Зазначимо також, що на початку травня котирування Urals у російських портах впали до $47−48. У Мінекономрозвитку рф прогнозують, що в середньому до кінця року її ціна становитиме близько $53. Російські фахівці оцінюють ситуацію як «‎неприємну"‎. За їх словами, виходом із неї може стати девальвація рубля та коригування державного бюджету.

У Мінфіні рф хочуть компенсувати нафтогазовий провал за рахунок несировинних податків, однак це навряд чи можливо, адже прибутки російських компаній стрімко скорочуються, а частка збиткових підприємств, навпаки, росте.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.