Как отреагировали цены на нефть на неожиданный рост запасов в США — Finance.ua

Как отреагировали цены на нефть на неожиданный рост запасов в США
Цены на нефть выросли на фоне возобновления ядерных переговоров между Ираном и США, а неожиданный рост запасов нефти и горючего в США вызвал обеспокоенность спроса со стороны крупнейшего в мире потребителя нефти.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Фьючерсы на Brent поднялись на 4 цента — до $64,95 за баррель, тогда как американская нефть WTI подорожала на 10 центов — до $61,67.
Читайте также
Оба эталона ранее снижались на фоне данных Администрации энергетической информации США (EIA), согласно которым на прошлой неделе запасы сырой нефти и горючего неожиданно выросли. Это произошло из-за максимальных за шесть недель объемов импорта нефти и падения спроса на бензин и дистилляты.
Запасы сырой нефти выросли на 1,3 млн баррелей — до 443,2 млн баррелей за неделю, завершившуюся 16 мая, сообщили в EIA. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали наоборот — уменьшение на 1,3 млн баррелей.
«Неожиданный рост запасов, о котором сообщила EIA, создает давление на цены, особенно на WTI», — отметил старший аналитик LSEG Oil Research Эмрил Джамил. Он добавил, что это может стимулировать увеличение экспорта нефти из США в Европу и Азию.
Поделиться новостью