Украина намерена изучить вариант с частными инвестициями в аэропорты — Finance.ua

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Украина намерена изучить вариант с частными инвестициями в аэропорты

Казна и Политика
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Украина намерена изучить вариант с частными инвестициями в аэропорты
Украина намерена изучить вариант с частными инвестициями в аэропорты
Несмотря на войну и временное прекращение авиасообщения, Украина готовится к послевоенному перезапуску авиации. ЕБРР и IFC вместе с Минразвития проведут комплексное исследование по привлечению частных инвестиций в развитие и управление аэропортами, в частности в Борисполе, Одессе и Львове.
Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины.
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Международная финансовая корпорация (IFC) представили Министерству развития общин и территорий Украины план комплексного исследования на предмет привлечения частного сектора в управление и содержание украинских аэропортов.
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Как отмечается, во время встречи, которую провела заместитель министра Марина Денисюк, экспертные команды ЕБРР и IFC очертили техническое задание исследования и дальнейший алгоритм его проведения.
«Несмотря на то, что война продолжается и сейчас авиасообщение с Украиной приостановлено, мы должны сохранить инфраструктуру наших аэропортов в технически исправном состоянии. Это залог быстрого восстановления полномасштабных авиаперевозок, как только это будет возможно», — подчеркнула Денисюк.
Цель исследования — наработка эффективных моделей участия частного сектора, которые помогут:
  • уменьшить нагрузку на государственный бюджет во время войны;
  • сохранить функциональное состояние аэропортовой инфраструктуры;
  • обеспечить оперативное возобновление авиасообщения после завершения боевых действий.
«Мы постоянно подчеркиваем, что рассматриваем частный сектор как одного из главных участников в процессах восстановления. В то же время процессы инвестирования разнятся в разных секторах. Для того чтобы определить оптимальные пути привлечения такого финансирования, необходимо детально изучать возможности и специфику каждого отдельного сектора», — пояснила Денисюк.
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Исследование предусматривает технико-экономическую, финансовую и институциональную оценку состояния аэропортов, разработку потенциальных моделей сотрудничества с частными операторами, включая концессионные механизмы, и проведение рыночных консультаций с ключевыми игроками авиационного сектора.
ЕБРР уже определил технического консультанта, а IFC — юридического. Обе организации согласились поддерживать постоянную коммуникацию с Министерством по координации исследования.
«Спасибо ЕБРР и IFC за готовность провести исследование. Оно даст толчок для дальнейшего изучения долгосрочных механизмов частного инвестирования, включая модели на основе концессий, которые могут быть актуальны для этапа послевоенного восстановления», — подытожила Марина Денисюк.
По материалам:
УНН
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