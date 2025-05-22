США проанализируют всю помощь, выделенную Украине — Рубио
США проведут анализ всей предоставленной Украине помощи.
Об этом заявил государственный секретарь Марк Рубио, выступая перед парламентом в среду, 21 мая.
«Очевидно, что вся наша помощь будет проанализирована. У нас есть генеральные инспекторы, у нас есть специальный генеральный инспектор по этому вопросу, который будет рассматривать все эти расходы, и если мы когда-нибудь обнаружим незаконное присвоение или манипуляцию, то мы обязательно этим займемся», — заявил он.
Читайте также
Он отметил, что главной целью остается прекращение боевых действий.
«Я думаю, что более широкий момент, и это тот, который вы отмечаете, заключается в том, что мы предоставили Украине чрезвычайную помощь, но эта война теперь должна закончиться. Нет военного решения этой войны. Она заканчивается только переговорным урегулированием, и чем быстрее она закончится, тем меньше людей погибнет, тем меньше денег будет потрачено и тем меньше будет разрушений. И это главный приоритет президента — положить конец войне раз и навсегда», — подчеркнул Рубио.
Напомним, ранее Рубио заявил о готовности Трампа к любому механизму прекращения войны рф с Украиной.
Поделиться новостью