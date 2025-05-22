На пять лет продлена антидемпинговая пошлина на металлопрокат из рф и Китая — Finance.ua

На пять лет продлена антидемпинговая пошлина на металлопрокат из рф и Китая Сегодня 15:13 — Казна и Политика

Межведомственная комиссия по международной торговле приняла ряд решений в защиту украинских производителей от недобросовестного импорта.

«Поддержка и защита украинского производителя — один из ключевых приоритетов работы правительства. Особенно когда речь идет о защите от недобросовестного импорта. Если вы производитель и сталкиваетесь с агрессивной нерыночной конкуренцией, обращайтесь в Министерство экономики для возбуждения антидемпинговых расследований. Украина придерживается принципов открытости, но готова защищать свой рынок в соответствии с правилами ВТО», — отметила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко.

В частности, на заседании Комиссия продлила еще на 5 лет действие защитных (антидемпинговых) пошлин на импорт в Украину. Так, речь идет о цементе из Молдовы, рф, беларуси (импорт из государства-агрессора запрещен постановлением правительства № 426 от 9 апреля 2022 года) и металлопрокат с антикоррозионным покрытием из рф и Китая.

Кроме того, по обращениям украинских предприятий, было решено начать антидемпинговое расследование импорта кабельно-проводниковой продукции из Азербайджана, Узбекистана и Турции.

В министерстве объяснили, что это делается для того, чтобы выяснить, не продается ли такая продукция на украинском рынке по заниженным ценам, что вредит отечественному производителю.

Комиссия решила пересмотреть уже действующие защитные меры, срок действия которых истекает, например, на импорт из Китая стальных бесшовных труб и изделий из черных металлов без электроизоляции (кроме нержавеющей стали и продукции для авиации).

Укрінформ По материалам:

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