Минфин назвал сумму, полученную Украиной от партнеров за три года войны — Finance.ua

Минфин назвал сумму, полученную Украиной от партнеров за три года войны Сегодня 16:45 — Казна и Политика

Минфин назвал сумму, полученную Украиной от партнеров за три года войны

Украина с начала полномасштабной войны получила более $133 млрд помощи от партнеров.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Министр финансов Украины Сергей Марченко встретился с министром финансов Канады Франсуа-Филиппом Шампанем и вице-канцлером, министром финансов Германии Ларсом Клингбайлем в рамках рабочего визита в Канаду.

«За последние три года Украина получила более $133 млрд международной финансовой помощи. Это позволило правительству сохранить макрофинансовую стабильность в условиях полномасштабной войны, гарантировать выплаты зарплат педагогам, медикам, государственным служащим, пенсий и социальных пособий наиболее уязвимым слоям населения. Вызовы для финансовой системы сохраняются, что делает сохранение внешней поддержки в Украине».

Помощь от Германии и Канады

Канада и Германия являются одними из лидеров в поддержке Украины с начала войны по всем возможным направлениям. С февраля 2022 года размер прямой бюджетной помощи этих стран достигает:

Германия — $1,7 млрд;

Канада — $7,1 млрд.

По данным Кильского института исследования мировой экономики, помощь от Германии — на втором месте по размеру среди стран мира с начала полномасштабного вторжения рф и достигла 17,3 млрд евро. Помощь Канады пятая по размеру в мире и составляет 10,3 млрд евро.

Помощь на 2025 год

Марченко отметил, что благодаря совместным усилиям правительства Украины и международных партнеров бюджетные потребности во внешнем финансировании на текущий год — $39,3 млрд — полностью обеспечены.

До конца 2025 года бюджетная поддержка от ЕС в рамках инициативы Ukraine Facility ожидается в размере 12,5 млрд евро (3,5 млрд евро уже привлечено).

Также министр финансов Украины отметил поддержку Правительств Канады и Германии по инициативе G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) в размере $50 млрд, из которых взнос Канады составляет 5 млрд канадских долларов (около $3,4 млрд), ЕС — 18,1 млрд евро (около $20 млрд).

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Украина уже привлекла первый транш от Канады объемом 2,5 млрд. канадских долларов и четыре транша от ЕС объемом 6 млрд евро. В рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine Украина получила от партнеров около $14,7 млрд.

Привлеченные средства позволяют обеспечивать приоритетные расходы госбюджета за счет доходов от замороженных российских активов.

Конфискация замороженных активов россии

Стороны обсудили потенциальную возможность конфискации всех замороженных суверенных российских активов в будущем.

Министры финансов Канады и Германии заверили, что правительства их стран будут продолжать всеобъемлющую поддержку Украины. Стороны согласились с необходимостью сохранения системного диалога с Украиной. Государства объединяет общая цель: как можно быстрее достичь справедливого и длительного мира для Украины.

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