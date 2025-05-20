Шмыгаль назвал размер помощи Украине от Чехии с 2022 года — Finance.ua
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Шмыгаль назвал размер помощи Украине от Чехии с 2022 года

Казна и Политика
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Шмыгаль назвал размер помощи Украине от Чехии с 2022 года
Шмыгаль назвал размер помощи Украине от Чехии с 2022 года
Украина получила от Чехии более $900 млн военной и EUR80 млн энергетической помощи с начала полномасштабного вторжения рф.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Украина чрезвычайно ценит всестороннюю помощь Чехии и чешского народа во время полномасштабной войны с россией. Прежде всего благодарны за военную помощь. С 2022 года получили от Чехии такой поддержки на сумму свыше 900 млн долл. Ключевая для нас — так называемая „Чешская инициатива“ по поставке силам обороны боеприпасов», — сказал Шмыгаль в ходе совместного брифинга с премьером Чехии Петром Фиалой во вторник в Ужгороде.
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Премьер сообщил, что в прошлом году по этой инициативе поступило около 1,5 млн снарядов, а в 2025 году поступит еще 400 тыс. снарядов.
Глава правительства также отметил, что с начала российского вторжения Украина получила от Чехии помощи на EUR80 млн для энергетического сектора.
Кроме того Шмыгаль рассказал, что стороны будут укреплять интеграцию украинской и чешской оборонных индустрий, а также договорились о сотрудничестве в сфере подготовки украинских пилотов самолетов F-16.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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