В Чехии создадут украинский хаб единства — Finance.ua

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В Чехии создадут украинский хаб единства

Казна и Политика
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В Чехии создадут украинский хаб единства
В Чехии создадут украинский хаб единства
В Праге откроют украинский хаб национального единства. Такие хабы будут открываться в странах, где большое присутствие украинских граждан.
Речь идет о Германии, Испании, Польше, Чехии. Обсуждают и открытие в Великобритании, сообщил на брифинге в Чехии президент Владимир Зеленский.
По его словам, эти хабы нужны, «чтобы не потерять связь с находящимися за рубежом украинцами».
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«Важно подчеркнуть, что мы очень верим, что после окончания горячей стадии войны у украинцев будет возможность вернуться в Украину. Есть разные причины, почему люди ехали за границу», — сказал Зеленский.
Задачей хаба является предоставление украинцам юридических услуг и помощь гражданам вернуться домой и найти свое место в Украине, трудоустроиться.
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Чехия — страна с самым большим количеством украинских беженцев на голову населения, сообщил премьер-министр Петр Фиала. Сейчас в Чехии работают 160 тысяч украинцев. До марта 2026 года у украинских беженцев будет временная защита в рамках законодательства ЕС.
«Мы не можем ждать до последней минуты информации о том, какая ситуация будет дальше. У нас в июне будет проходить заседание в министерстве внутренних дел. Там я надеюсь, что будет определена европейская позиция и предложено решение», — сказал он, добавив, что предложения будут зависеть от текущей ситуации.

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По материалам:
lb.ua
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