«Цель достигнуть €40 млрд»: министр обороны Латвии Спрудс считает, что ЕС должен вдвое увеличить помощь Украине — Finance.ua

«Цель достигнуть €40 млрд»: министр обороны Латвии Спрудс считает, что ЕС должен вдвое увеличить помощь Украине Сегодня 16:45 — Казна и Политика

«Цель достигнуть €40 млрд»: министр обороны Латвии Спрудс считает, что ЕС должен вдвое увеличить помощь Украине

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс призвал европейские государства увеличить военную помощь Украине по примеру его страны, которая направляет 0,25% ВВП на потребности украинской армии. Это, по его мнению, поможет вести переговоры с россией с позиции силы и приблизить справедливый мир.

Об этом он заявил перед началом заседания Совета министров ЕС по иностранным делам и министрам обороны.

«Латвия выполняет свою задачу — 0,25% ВВП выделяется на военную помощь Украине. Мы учим украинских солдат. Мы считаем, что хорошо обученная, хорошо оснащенная украинская армия — лучшая гарантия безопасности и устойчивого мира в Украине», — подчеркнул Спрудс.

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По его мнению, европейским странам следует значительно увеличить финансирование военной помощи Украины.

«Мы определили сумму в 20 млрд евро, но я считаю, что должны превысить эту сумму. Есть также более амбициозные обязательства достичь 40 млрд евро в этом году. И это то, что мы можем и должны сделать. Если все выделят 0,25% от ВВП, как это делаем мы, то мы легко достигнем этого финансового взноса для Украины».

Помимо прямой финансовой помощи, Спрудс считает необходимым инвестировать в развитие военного производства непосредственно в Украине.

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«Украинская промышленность может произвести многое. И здесь снова речь идет о финансовом вкладе, инвестициях в промышленность, которая имеет решающее значение для Украины, чтобы она могла продолжать военные усилия и в итоге выиграть эту войну», — пояснил он.

По словам Спрудса, обеспечение мира через силу возможно только путем придания этой силы Украине.

«Мы имеем дело со страной с глубоко укоренившимися экспансионистскими имперскими тенденциями. Как только вы начинаете переговоры с ней с позиции слабости, россия начинает двигаться, отрезая кусок за куском, это ее стратегическое территориальное движение. Этот режим не желает мира, потому что именно он начал войну. Поэтому мы должны действовать с позиций силы, вести переговоры с позиций силы, эти принципы являются неотъемлемой частью дипломатических усилий», — пояснил он.

Укрінформ По материалам:

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