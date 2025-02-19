В Латвии предложили альтернативу совместной миссии НАТО в Украине — Finance.ua

В Латвии предложили альтернативу совместной миссии НАТО в Украине Сегодня 15:12

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня предложила альтернативу совместной миссии НАТО в Украине. Балтийский и Скандинавский регионы готовы координировать действия по обеспечению мира.

ЕС должен быть готов к альтернативному европейскому предложению по установлению мира в Украине. Об этом заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня, сообщает УНН со ссылкой на Delfi.

По ее словам, необходимо обсудить, нужно ли создавать «определенную коалицию государств, которые способны, могут и хотят обеспечить мир в Украине».

Нам нужно поговорить о том, делается ли это и какие будут правовые рамки этого, потому что до сих пор мы все видели это как общую миссию НАТО — сказала Силиня.

Она также отметила, что Балтийский и Скандинавский регионы тесно координируют свои действия и готовы к этому. При этом «все должны договориться, в частности, кто будет командовать силами и какие гарантии будут предоставлены солдатам, если их отправят на эту миссию».

«У нас есть готовые сценарии, но мы должны договориться об этих больших рамках,» — сказала латвийская премьер.

В то же время она подчеркнула, что Евросоюз находится в ситуации, когда нужно быть «достаточно практичными» относительно шагов, которых ожидает Украина, включая скорейшее вступление Украины в ЕС, что является «минимумом, который может сделать Европа».

Накануне в Брюсселе прошел второй раунд диалога между Украиной и Европейским Союзом в сфере безопасности и обороны. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, основное внимание было уделено вопросам военно-технического партнерства, усилению сотрудничества в сфере оборонных инноваций и инвестициям в оборонно-промышленный комплекс.

УНН По материалам:

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