В Латвии заморозили активы 147 подсанкционных лиц — Finance.ua
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В Латвии заморозили активы 147 подсанкционных лиц

Мир
20
В Латвии заморозили активы 147 подсанкционных лиц
В Латвии заморозили активы 147 подсанкционных лиц
Служба финансовой разведки Латвии сообщила о блокировании активов 147 человек, попавших под санкции, установленных против рф и беларуси.
Об этом сообщает латвийский вещатель LSM.
Заместитель начальника Службы финразведки Латвии Паулис Ильенков уточнил, что среди прочего заморожены 102 объекта недвижимости и 80 транспортных средств, которые прямо или косвенно принадлежат лицам, попавшим под санкции. Кроме того, заморожено 53,3 миллионов евро на банковских счетах, а также акции.
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Ильенков рассказал, что стоимость акций нестабильная, но, по оценкам, общая стоимость замороженных в банках активов — как средств на счетах, так и ценных бумаг — превышает 80 миллионов евро.
Ильенков также опроверг информацию, опубликованную ранее изданием The Insider, о том, что олигархи и российские военные якобы обходят санкции через Латвию. «Мы отнеслись к этому очень серьезно и подробно изучили, потому что обвинение очень жесткое», — сказал Ильенков.
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Он отметил, что в статье упоминается в общей сложности 60 человек, но только 15 из них находятся в списке санкций, а у троих есть замороженные активы в Латвии.
«На наш взгляд, статья была пристрастной и не базировалась на фактах. Следует отметить, что к нам никто не обращался с просьбой проверить эту информацию», — сказал Ильенков.
По материалам:
Укрінформ
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