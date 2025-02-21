Инвестиция на 20 млн долларов: в Житомире власти хотят восстановить аэропорт — Finance.ua

Инвестиция на 20 млн долларов: в Житомире власти хотят восстановить аэропорт Сегодня 07:05

Инвестиция на 20 млн долларов: в Житомире власти хотят восстановить аэропорт

Местные власти в Житомирской области рассматривают возможность восстановить и запустить после войны международный аэропорт «Житомир», который не использовался в период с 1990—2014 годов.

Об этом сообщила глава Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Для чего это?

Это позволит создать альтернативу международным аэропортам «Борисполь» и «Жуляны», а также предложить выгодные условия лоукост — авиакомпаниям за счет его дисконтных ставок и сборов и сокращений лётного времени.

По ее словам, авиакомпании уже не раз заявляли о своей готовности зайти в Украину после завершения войны. Аэропорт в Житомире также можно в перспективе рассматривать как один из центров, где будут выполняться грузовые перевозки. При этом инвестиции в его запуск составляют около 20 млн долларов, но местные власти видят возможность привлечь эти средства из нескольких источников.

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Житомирская область недавно представила программу комплексного восстановления, которая охватывает все сферы жизнедеятельности региона, анализ ее преимуществ, а также перечень шагов, необходимых для того, чтобы их лучше реализовать при восстановлении по принципу «Строй лучше, чем было». Восстановление аэропорта «Житомир» местные власти видят как одно из приоритетных направлений реализации транспортного потенциала Житомирской области.

Об аэропорте

Аэропорт «Житомир» имени Сергея Королева основан в 1937 году. В период с 1990 по 2014 год аэропорт не использовался, хотя он располагает всей необходимой инфраструктурой для того, чтобы обслуживать авиаперевозки. Одна из основных причин, почему аэропорт не использовался до войны, было неудовлетворительное состояние ее взлетно-посадочной полосы. Поэтому органы местного самоуправления Житомирской области, объяснила Шуляк, имеют детальный план как в отношении нее, так и в целом по ремонту и модернизации аэропорта.

«ОМС в программе комплексного восстановления прописали все необходимые шаги — удлинение и расширение взлетно-посадочной полосы, установку необходимого оборудования в самом аэропорту, ремонт перрона и передангарной территории, достройку ангаров, возведение грузового терминала, открытие международного пункта пропуска, внутренние ремонтные работы и обустройство существующего отеля и т. д. », — отметила Елена Шуляк.

Преимущества восстановления Житомирского аэропорта

Она добавила, что местные власти приводят очень четкие аргументы в пользу восстановления аэропорта. Наиболее перспективным направлением развития его пассажирского и грузового сегментов является создание альтернативы международным аэропортам «Борисполь» и «Жуляны».

Самое главное преимущество аэропорта «Житомир» в контексте пассажирских перевозок — его небольшая удаленность от столицы Украины — города Киева. Это единственный в Украине частный аэропорт, позволяющий ему избегать государственного регулирования цен на сборы и таким образом предлагать выгодные предложения авиакомпаниям.

«Бюджетные авиакомпании, убеждены местные власти, смогут остановить свой выбор в пользу аэропорта Житомир благодаря его дисконтным ставкам и сборам и сокращениям летного времени. Скидки на авиационные услуги, которые будут предлагаться для авиакомпаний, способствуют формированию более низкой себестоимости полетов через аэропорт Житомир и соответственно обеспечат преимущество по цене билетов для пассажиров. Бесплатная перевозка пассажиров от станции метро „Житомирская“ может стать значительным преимуществом в борьбе за потребителя. Ввод в эксплуатацию аэропорта Житомир позволит сократить расстояние, которое нужно преодолеть жителям областных центров в ближайший аэропорт», — добавила Елена Шуляк.

Международный аэропорт «Житомир» также можно рассматривать в перспективе как один из центров, где будут выполняться грузовые перевозки. У него большое преимущество как у будущего центра грузовых авиаперевозок благодаря местоположению рядом с магистралью Е40 (Киев-Львов), наличию рядом дешевых складов. После ввода в эксплуатацию Международный аэропорт «Житомир» сможет принимать воздушные суда типа Airbus320, что дает возможность обслуживать более 300 тыс. человек в год и 5 тыс. тонн грузов.

«Кроме этого аэропорт „Житомир“ должен обеспечить конкурентное преимущество украинской продукции на мировых рынках. Это, в свою очередь, требует повышения эффективности услуг, улучшения логистики, развития логистических центров и терминалов для мультимодальных перевозок, уменьшения и пересмотра логистических расходов и тарифов, административных барьеров», — пояснила Шуляк.

Где брать деньги на восстановление

По ее словам, общая стоимость необходимых инвестиций в этот проект составляет 20 млн долларов, но перечень возможных источников финансирования, предусмотренных местными властями, достаточно широк. Это могут быть:

средства, выделяемые в рамках программы Ukraine Facility;

помощь, инвестиции, льготные кредиты США;

двусторонняя помощь на уровне стран в форме грантов, кредитных гарантий, кредитов;

помощь Всемирного и Европейского банка реконструкции и развития;

помощь Международного валютного фонда (МВФ);

структурные фонды ЕС через специальные процедуры;

Фонд восстановления имущества и разрушенной инфраструктуры;

частные инвестиции; инвестиции отечественного и международного бизнеса.

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