День финансов: изменения в закон о мобилизации, отключение 3G, бета-тестирование в Дії — Finance.ua

День финансов: изменения в закон о мобилизации, отключение 3G, бета-тестирование в Дії Сегодня 17:35

В четверг, 14 августа, «Дія» запустила бета-тестирование услуги базового соцпособия, также теперь там снова можно получить техпаспорт и права.

Правительство готовится отдать США два нефтегазовых участка.

Кабинет министров решил перезапустить конкурсы на распределение углеводородов на Межигорском и Свечанском участках, расположенных в пределах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

В то же время Трамп предложит путину доступ к природным ресурсам Аляски в обмен на завершение войны.

Детали нового соглашения с Великобританией.

Президент Украины Владимир Зеленский провел важную двустороннюю встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Обсуждали гарантии безопасности, инвестиции в производство дронов и возможности усиления военной поддержки. Подробности здесь

Изменения в закон о мобилизации.

Кабинет Министров Украины согласовал предложения изменений в закон о мобилизации, касающихся прав на отсрочку для студентов, педагогических и научных работников. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

При этом правительство разрешило 100% бронирование работников для прифронтовых предприятий.

Также правительство приняло первый пакет поддержки для прифронтовых общин.

Изменение правил торговли подержанными авто.

Кабинет Министров принял постановление о практической реализации закона № 4149-IX, упрощающего торговлю подержанными авто. Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук. Субъектов хозяйствования освободили от обязанности перерегистрации на себя находящегося на государственной регистрации транспортного средства для его последующей продажи.

Система BankID.

Национальный банк предлагает обновить Положение о системе BankID НБУ. Это позволит нормативно урегулировать внедрение в Системе BankID НБУ элементов, присущих схемам электронной идентификации, что будет способствовать усилению надежности, безопасности и доступности системы, а также ее будущей регистрации схемой электронной идентификации со средним/существенным (substantial) уровнем доверия.

📃С 1 августа вступили в силу нормы Закона Украины «О платежных услугах», которыми внедряется концепция открытого банкинга. Нововведение позволяет банкам и финансовым учреждениям предоставлять информацию о счетах пользователей третьей стороне. Зачем приняли это изменение, как это повлияет на банковскую сферу, будут ли деньги украинцев в безопасности — разбираемся в статье Finance.ua.

Какие квартиры выбирают киевляне.

2 , для трехкомнатных — 81−85 м 2 . Большинство киевлян сегодня хотят жить в трех- или двухкомнатных квартирах (58% и 53% соответственно). Наиболее предпочтительная площадь для двухкомнатных помещений — 56−60 м, для трехкомнатных — 81−85 м

Кстати, на банковское кредитование при покупке квартиры или дома полагаются 49% киевлян.

Где в Украине самое доступное жилье: обзор цен на вторичке.

Дата окончательного отключения 3G.

Кабинет Министров определил , что мобильная связь третьего поколения (3G) будет окончательно отключена 31 декабря 2030 года.

