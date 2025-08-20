День финансов: изменения в госбюджет, терминалы monobank, оплата штрафов в Резерв+ — Finance.ua

День финансов: изменения в госбюджет, терминалы monobank, оплата штрафов в Резерв+ Сегодня 17:45

Среда, 20 августа. Рада приняла изменения в бюджет на 40 млрд грн, monobank установил уже 1200 терминалов, а за границей заработал «э-Консул».

Инфографики изменений

Редакция Finance.ua продолжает показывать ко Дню Независимости, какой путь прошла наша страна за эти 34 года. Сегодня делимся с вами данными о том, сколько банковских карт имели украинцы в разные годы.

Отметим, что, по данным НБУ, во втором квартале 2025 года сеть банковских отделений в Украине уменьшилась на 32 точки и по состоянию на начало июля насчитывала 4934 подразделения. Больше всего во втором квартале закрыл Банк «Южный» — 6 точек, оставив 40 отделений.

Изменения в госбюджет

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об изменениях в государственный бюджет 2025 года, направленный на усиление финансирования ключевых сфер, в частности, обороны, образования, медицины, поддержки ветеранов и ВПЛ. Среди основных статей: дополнительные 25,5 млрд грн предусмотрено на пополнение резервного фонда госбюджета для непредвиденных военных и гуманитарных расходов, еще 4,3 млрд грн для Минцифры.

Терминалы monobank

monobank начал устанавливать собственные платежные терминалы. Пока их установлено около 1200, но это только начало, рассказал соучредитель банка Олег Гороховский. Пополнение карт в этих терминалах без комиссии, как и в терминалах партнеров банка.

«э-Консул»

Министерство иностранных дел ввело автоматизированную систему подачи документов для нотариальных действий во всех заграничных посольствах и консульствах. С 1 июля продолжалось поэтапное введение в действие этой системы, и теперь украинцы за границей могут подавать информацию и документы в электронной форме через электронный кабинет.

📌 Ежедневно в Украине фиксируются попытки продажи земельных участков, не имеющих кадастрового номера. Особенно это касается земель, оформленных еще в 90-х — с красными или желтыми государственными актами, когда кадастровые номера еще не присваивались. Продавцы уверены: раз есть акт — значит, есть и право собственности. Это действительно так. Но все ли так просто? Finance.ua рассказывает в новой статье:

Оплата штрафов в Резерв+

В приложении Резерв+ появилась возможность уплатить штраф за непостановку на военный учет по новому адресу после смены места жительства. После уплаты штрафа красная лента в приложении с предупреждением о нарушении исчезнет.

Кстати, к декабрю 2025 г. правительство планирует создать комплексную цифровую систему «э-ТЦК», которая переведет основные услуги для военнообязанных и военнослужащих в онлайн. Ожидается, что это снизит нагрузку на территориальные центры комплектования примерно на 15%.

Курс валют до конца года

До конца 2025 года курс, вероятно, останется стабильным на уровне 43,5 грн/$ или даже ниже, прогнозирует главная экономистка Dragon Capital и участница наблюдательного совета ЦЭС Елена Билан. По ее словам, прогнозирование курса доллара — сложная задача, похожая на «угадывание», ведь все зависит от будущих действий НБУ.

Как рассказал финансовый эксперт Алексей Козырев, сейчас поведение наличного рынка не представляет угрозы стабильности нашего валютного рынка. Население продолжает покупать валюту практически в тех же объемах, в которых сдает ее в обменники и продает со своих карточных счетов.

Помощь малообеспеченным семьям

Пенсионный фонд расширил список собственных функций. Теперь фонд может назначать и выплачивать государственную социальную помощь малоимущим семьям. Помощь назначается с месяца обращения на 6 месяцев. Автоматически продлевается еще на 6 месяцев при условии соответствия требованиям.

Новая марка Укрпочты

Укрпочта выпустила новую марку, посвященную спецоперации СБУ «Паутина». Продажа марки стартует 22 августа. Выпущена будет не только новая марка, но и весь почтовый набор. Общий тираж марки — 300 00 экземпляров; размер — 40,5×30; номинал каждой почтовой марки — U.

Соглашение с США о недрах

Подписанное с Украиной соглашение о недрах дает Соединенным Штатам гораздо больше выгоды, чем администрация экспрезидента Джо Байдена потратила на поддержку во время полномасштабной агрессии россии. Таким образом, США получат редкоземельных металлов более чем на $350 млрд.

Как рассказал министр финансов США Скотт Бессент, Соединенные Штаты сначала продают оружие Европе, затем его перепродают Украине с наценкой в размере 10%.

