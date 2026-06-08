День финансов: изменения в госбюджет-2026, клон «Дії», средняя зарплата в Украине Сегодня 17:30

Понедельник, 8 июня. Мошенники совершили клон Дії, а Комитет ВР поддержал изменения в госбюджет-2026.

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Изменения в госбюджет-2026

Комитет рекомендовал изменения в Бюджет-2026 во втором чтении и целом. Об этом сообщила глава комитета Роксолана Пидласа. Это законопроект, который увеличивает расходы на сектор безопасности и обороны на 1,56 трлн грн, преимущественно на средства Ukraine Support Loan от Европейского Союза. Все детали — здесь.

€2,8 млрд в пределах Ukraine Facility

Украина получила седьмой транш финансовой помощи от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility в размере 2,8 млрд евро. Подробности по ссылке

Повышение зарплат военным

Минобороны Украины планирует пересмотреть денежное довольствие для военнослужащих. Предлагают увеличить минимальные выплаты до более чем 30 тыс. грн. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Также в Украине готовится масштабная пенсионная реформа. Что уже известно — читайте здесь.

Клон «Дії»

Мошенники начали использовать фейковые сайты, внешне напоминающие ресурсы государственного сервиса «Дія», чтобы получить доступ к личным данным граждан. В команде сервиса сообщили, что уже заблокировали один из таких ресурсов, однако призывали пользователей быть внимательными и не загружать приложения из неизвестных источников.

80% украинских компаний завершили 2025 год с прибылью

Анализ финансовой отчетности показал, что прибыль получили около 80% бизнесов, а самые лучшие результаты продемонстрировали компании среднего сегмента. Самую высокую долю прибыльных предприятий зафиксировали среди среднего бизнеса с годовой выручкой от 100 млн до 1 млрд грн — 89%.

платят украинскому бизнесу. США стали крупнейшим иностранным рынком по сумме онлайн-оплат в 2025 году. Также стало известно, какие страны активнее всего США стали крупнейшим иностранным рынком по сумме онлайн-оплат в 2025 году.

💰Кстати, тысячи украинцев хранят сбережения в криптовалюте. Но не все знают, что при определенных условиях государство ждет от них отчета. Вопрос не новый, но в 2026 году он стал особо острым из-за новых международных правил.

Finance.ua узнал, кто именно обязан декларировать криптовалюту, сколько налогов нужно уплатить и что грозит тем, кто решит промолчать.

Средняя зарплата в Украине

Средняя заработная плата в Украине может превысить 44 тыс. грн. в 2029 году. Об этом свидетельствует постановление Кабинета Министров № 695. Документ предусматривает рост ВВП, повышение средней заработной платы и постепенное ослабление инфляционного давления в ближайшие три года.

Чего ждать от курса на этой неделе

В течение 1−5 июня официальный курс гривны к доллару США демонстрировал умеренную, но последовательную восходящую динамику, свидетельствующую о плавном ослаблении национальной валюты без резких рывков или признаков панических колебаний.

В то же время, НБУ обновил правила инкассации и перевозки валютных ценностей.

Аренда квартиры

В мае Киев снова возглавил рейтинг регионов по стоимости аренды жилья. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице составила 26 тыс. грн в месяц, что на 13% больше по сравнению с апрелем.

Также мы узнали, где в Украине самые дешевые и самые дорогие однокомнатные квартиры в 2026 году.

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