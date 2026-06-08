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Майже 80% українських компаній завершили 2025 рік із прибутком

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Бізнесмен із звітністю про прибутки
Бізнесмен із звітністю про прибутки
Попри воєнні виклики, майже 8 із 10 українських компаній завершили 2025 рік із прибутком за даними фінансової звітності.
Про це свідчить аналітика від Опендатабота.
Аналіз фінансової звітності показав, що прибуток отримали майже 80% бізнесів, а найкращі результати продемонстрували компанії середнього сегмента.

Де найбільше прибуткових компаній

Як пише Опендатабот, із 222,3 тис. компаній, фінансову звітність яких відібрали для аналізу, 173 510 підприємств, або 78%, завершили 2025 рік із прибутком. Ще 45 752 компанії (21%) зазнали збитків, а близько 1% бізнесів фактично вийшли в нуль.
Загалом фінансову звітність подали 429,8 тисячі компаній, однак для дослідження враховували лише бізнеси з виручкою понад нуль, які зазначили показники чистого прибутку та працюють у формах ТОВ, приватних підприємств, фермерських господарств, акціонерних і дочірніх компаній.
Найвищу частку прибуткових підприємств зафіксували серед середнього бізнесу з річним виторгом від 100 млн до 1 млрд грн — 89%. Серед великого бізнесу, де виторг перевищує 1 млрд грн, прибутковими були 86% компаній. У сегменті малого бізнесу з виторгом до 100 млн грн цей показник становив 77%.
Майже 80% українських компаній завершили 2025 рік із прибутком
Водночас найкращу рентабельність продажів продемонстрували саме малі підприємства. У половини таких компаній цей показник перевищував 5%. Для середнього бізнесу рентабельність половини прибуткових компаній не перевищувала 3,85%, а для великого бізнесу — 2,6%.
Майже 80% українських компаній завершили 2025 рік із прибутком

Десятка найприбутковіших компаній

Лідером за розміром чистого прибутку у 2025 році стало «Укргідроенерго», яке задекларувало 20,91 млрд грн.
До трійки найприбутковіших компаній також увійшли:
  • «Укрнафта» — 16,05 млрд грн;
  • «Енергоатом» — 11,85 млрд грн.
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До топ-10 за чистим прибутком також потрапили:
  • «Оператор ГТС України»;
  • «Центренерго»;
  • Roshen;
  • УМЗ;
  • СКМ Фінанс;
  • «Укрфінжитло»;
  • D.Trading.
Раніше ми повідомляли, що дефіцит кадрів, дорогі матеріали та нестабільна інфраструктура — усі ці фактори хоч і впливають, але не зупиняють роботу українського бізнесу, який продовжує працювати в умовах системного тиску. Які проблеми найчастіше озвучують підприємці для розвитку власної справи в Україні — читайте тут.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
БізнесДоходиЗвітністьМалий бізнесСередній бізнес
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