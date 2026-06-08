Майже 80% українських компаній завершили 2025 рік із прибутком Сьогодні 15:06

Бізнесмен із звітністю про прибутки

Попри воєнні виклики, майже 8 із 10 українських компаній завершили 2025 рік із прибутком за даними фінансової звітності.

Про це свідчить аналітика від Опендатабота

Аналіз фінансової звітності показав, що прибуток отримали майже 80% бізнесів, а найкращі результати продемонстрували компанії середнього сегмента.

Де найбільше прибуткових компаній

Як пише Опендатабот, із 222,3 тис. компаній, фінансову звітність яких відібрали для аналізу, 173 510 підприємств, або 78%, завершили 2025 рік із прибутком. Ще 45 752 компанії (21%) зазнали збитків, а близько 1% бізнесів фактично вийшли в нуль.

Загалом фінансову звітність подали 429,8 тисячі компаній, однак для дослідження враховували лише бізнеси з виручкою понад нуль, які зазначили показники чистого прибутку та працюють у формах ТОВ, приватних підприємств, фермерських господарств, акціонерних і дочірніх компаній.

Найвищу частку прибуткових підприємств зафіксували серед середнього бізнесу з річним виторгом від 100 млн до 1 млрд грн — 89%. Серед великого бізнесу, де виторг перевищує 1 млрд грн, прибутковими були 86% компаній. У сегменті малого бізнесу з виторгом до 100 млн грн цей показник становив 77%.

Водночас найкращу рентабельність продажів продемонстрували саме малі підприємства. У половини таких компаній цей показник перевищував 5%. Для середнього бізнесу рентабельність половини прибуткових компаній не перевищувала 3,85%, а для великого бізнесу — 2,6%.

Десятка найприбутковіших компаній

Лідером за розміром чистого прибутку у 2025 році стало «Укргідроенерго», яке задекларувало 20,91 млрд грн.

До трійки найприбутковіших компаній також увійшли:

«Укрнафта» — 16,05 млрд грн;

«Енергоатом» — 11,85 млрд грн.

До топ-10 за чистим прибутком також потрапили:

«Оператор ГТС України»;

«Центренерго»;

Roshen;

УМЗ;

СКМ Фінанс;

«Укрфінжитло»;

D.Trading.

Раніше ми повідомляли, що дефіцит кадрів, дорогі матеріали та нестабільна інфраструктура — усі ці фактори хоч і впливають, але не зупиняють роботу українського бізнесу, який продовжує працювати в умовах системного тиску. Які проблеми найчастіше озвучують підприємці для розвитку власної справи в Україні — читайте тут.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.