В Україні готують масштабну пенсійну реформу — що вже відомо Сьогодні 15:12 — Особисті фінанси

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В Україні готують масштабне оновлення пенсійної системи. Уряд уже представив депутатам концепцію майбутньої реформи, а відповідний законопроєкт планують подати до Верховної Ради не пізніше осені.

Серед ключових цілей — забезпечення гарантованого мінімального рівня пенсій, скорочення розриву між найменшими та найбільшими виплатами, а також поступове оновлення всієї моделі пенсійного забезпечення.

Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк за підсумками засідання Ради коаліції.

Як може змінитися пенсійна система

За представленою концепцією, пенсія складатиметься з двох частин:

базової , яку фінансуватиме держава;

, яку фінансуватиме держава; страхової, розмір якої залежатиме від трудового стажу та сплачених внесків.

Також уряд пропонує:

запровадити гарантований мінімальний рівень пенсійної виплати;

зменшити різницю між мінімальними та максимальними пенсіями;

поступово перевести спеціальні пенсії до системи професійних пенсійних програм;

розвивати механізми добровільних пенсійних накопичень.

У Мінекономіки пояснюють, що реформа передбачає перерозподіл коштів усередині чинної системи. Очікується, що базова частина пенсії допоможе вирішити проблему швидкого знецінення виплат після виходу людини на пенсію.

За словами Василевської-Смаглюк, зараз часто буває, що пенсія людини вже через кілька років після призначення суттєво відстає від виплат нових пенсіонерів, навіть якщо вони мають аналогічний стаж та рівень заробітку.

Спецпенсії та ЄСВ залишаються предметом дискусій

Під час обговорення депутати та представники уряду також порушили низку чутливих питань. Зокрема, йшлося про так звані «елітні» пенсії окремих категорій громадян, а також про параметри єдиного соціального внеску (ЄСВ).

За словами народної депутатки, учасники зустрічі домовилися продовжити роботу над законопроєктом та прискорити його погодження.

Наразі йдеться лише про концепцію майбутньої реформи. Остаточні параметри змін стануть відомі після внесення законопроєкту до Верховної Ради та його розгляду парламентом.

ідмова від обов’язкової накопичувальної системи. Раніше ми повідомляли , що Міністерство соціальної політики розробляє пенсійну реформу, ключовою відмінністю якої стане в

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