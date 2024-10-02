День финансов: изменения в бронировании от мобилизации, последствия отказа от фиксированного валютного курса — Finance.ua

День финансов: изменения в бронировании от мобилизации, последствия отказа от фиксированного валютного курса
В среду, 2 октября, Finance.ua рассказывает, что именно стоит знать о выезде за границу на авто, как подготовить для этого «железную ласточку» и какие нужны документы. Итак, если вы собрались за границу на авто, то эта статья обязательно пригодится вам.
Как подготовить авто для выезда за пределы Украины: советы и рекомендации
Также Правительство обязало украинцев при продаже авто предоставлять справку о его стоимости. 1 октября Кабинет Министров Украины принял постановление, согласно которому совершенствуется процедура комиссионной торговли транспортными средствами, в частности, это касается обязательного предъявления документа, подтверждающего стоимость транспортного средства, для заключения договора купли-продажи.
Сколько водителей оштрафовали в сентябре за нарушение ПДД. Как сообщил Департамент территориального контроля города Киева, в этом месяце нам удалось установить три абсолютных рекорда за пять лет существования инспекции, а именно: 6,6 млн грн — топовая сумма поступлений от оплат за парковку за месяц.
Запуск приложения «Ветеран+». Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вскоре заработает приложение «Ветеран+». «Еще один важный аспект — это искоренение бюрократических проволочек благодаря цифровизации. Уже заработали приложения „Армия+“ и „Резерв+“, а в скором времени заработает „Ветеран+“. Одновременно с этим реализуем новую ветеранскую политику», — сказал Шмыгаль.
- Минобороны разработало алгоритм дистанционных выплат семьям воинов-иностранцев.
- А Минреинтеграции изменило перечень территорий, где ведутся или велись боевые действия.
Изменения в порядок бронирования от мобилизации. Кабинет министров внес изменения в Порядок бронирования военнообязанных во время военного положения средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг (Портал Дія). Согласно документу, в списки на бронирование включаются военнообязанные, которые поставлены на персональный воинский учет в соответствующем государственном органе, предприятии, учреждении.
Сколько украинских айтишников находятся за пределами Украины. Основатель и CEO украинской IT-компании Genesis Владимир Многолетний заявил, что, по его мнению, от 20 до 30% украинских IT-специалистов находятся за рубежом.
- В то же время из-за мобилизации женщины стали чаще занимать руководящие должности. Об этом рассказала заместитель министра экономики Татьяна Бережная.
Стажировки октября. Если у вас еще нет опыта или он минимален, делаете первые шаги к профессии своей мечты, robota.ua. предлагает ознакомиться с подборкой стажировок для начинающих.
Аренда квартир в Украине. За последние восемь месяцев рынок аренды жилья продолжает восстанавливаться, а цены — расти. Общей тенденцией стад рост стоимости аренды почти во всех регионах.
Цены на квартиры падают. Стоимость жилья в Киеве и других крупных украинских городах несколько снижается в последние месяцы, несмотря на то, что на рынке новостроек наблюдается дефицит. Этому способствует как рост предложения со стороны продавцов «вторички» на 15−20%, так и в целом пессимистические настроения из-за войны в стране.
Пышный прокомментировал последствия отказа от фиксированного валютного курса. В Украине уже год курс гривны действует в режиме управляемой гибкости, это оправдало себя. По словам Пышного, отказаться от фиксированного курса, введенного в начале полномасштабного вторжения, можно было даже раньше, чем в октябре 2023 года.
- Также в Нацбанке объяснили, от чего будет зависеть дальнейшая валютная либерализация.
- При этом украинцы за последний месяц увеличили покупку долларов в банках на 40%. А Нацбанк открыл кассу в Киеве для сделок с инвестиционными монетами.
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