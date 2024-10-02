День финансов: изменения в бронировании от мобилизации, последствия отказа от фиксированного валютного курса — Finance.ua

День финансов: изменения в бронировании от мобилизации, последствия отказа от фиксированного валютного курса Сегодня 17:33

В среду, 2 октября, Finance.ua рассказывает, что именно стоит знать о выезде за границу на авто, как подготовить для этого «железную ласточку» и какие нужны документы. Итак, если вы собрались за границу на авто, то эта статья обязательно пригодится вам.

авто предоставлять справку о его стоимости. 1 октября Кабинет Министров Украины Также Правительство обязало украинцев при продаже1 октября Кабинет Министров Украины принял постановление, согласно которому совершенствуется процедура комиссионной торговли транспортными средствами, в частности, это касается обязательного предъявления документа, подтверждающего стоимость транспортного средства, для заключения договора купли-продажи.

Сколько водителей оштрафовали в сентябре за нарушение ПДД. Как сообщил Департамент территориального контроля города Киева, в этом месяце нам удалось установить три абсолютных Как сообщил Департамент территориального контроля города Киева, в этом месяце нам удалось установить три абсолютных рекорда за пять лет существования инспекции, а именно: 6,6 млн грн — топовая сумма поступлений от оплат за парковку за месяц.

Запуск приложения «Ветеран+». Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вскоре заработает приложение «Ветеран+». «Еще один важный аспект — это искоренение бюрократических проволочек благодаря цифровизации. Уже заработали приложения „Армия+“ и „Резерв+“, а в скором времени заработает „Ветеран+“. Одновременно с этим реализуем новую ветеранскую политику», — сказал Шмыгаль.

Минобороны разработало алгоритм дистанционных выплат семьям воинов-иностранцев.

А Минреинтеграции изменило перечень территорий, где ведутся или велись боевые действия.

Изменения в порядок бронирования от мобилизации. Кабинет министров внес изменения в Порядок Кабинет министров внес изменения в Порядок бронирования военнообязанных во время военного положения средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг (Портал Дія). Согласно документу, в списки на бронирование включаются военнообязанные, которые поставлены на персональный воинский учет в соответствующем государственном органе, предприятии, учреждении.

Сколько украинских айтишников находятся за пределами Украины. Основатель и CEO украинской IT-компании Genesis Владимир Многолетний заявил, что, по его мнению, от 20 до 30% украинских IT-специалистов Основатель и CEO украинской IT-компании Genesis Владимир Многолетний заявил, что, по его мнению, от 20 до 30% украинских IT-специалистов находятся за рубежом.

В то же время из-за мобилизации женщины стали чаще занимать руководящие должности. Об этом рассказала заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

Стажировки октября. Если у вас еще нет опыта или он минимален, делаете первые шаги к профессии своей мечты, robota.ua. предлагает ознакомиться с подборкой Если у вас еще нет опыта или он минимален, делаете первые шаги к профессии своей мечты, robota.ua. предлагает ознакомиться с подборкой стажировок для начинающих.

Аренда квартир в Украине. За последние восемь месяцев рынок аренды жилья продолжает За последние восемь месяцев рынок аренды жилья продолжает восстанавливаться , а цены — расти. Общей тенденцией стад рост стоимости аренды почти во всех регионах.

Цены на квартиры падают. Стоимость жилья в Киеве и других крупных украинских городах несколько Стоимость жилья в Киеве и других крупных украинских городах несколько снижается в последние месяцы, несмотря на то, что на рынке новостроек наблюдается дефицит. Этому способствует как рост предложения со стороны продавцов «вторички» на 15−20%, так и в целом пессимистические настроения из-за войны в стране.

Пышный прокомментировал последствия отказа от фиксированного валютного курса. В Украине уже год курс гривны действует в режиме управляемой гибкости, это оправдало себя. По словам Пышного, В Украине уже год курс гривны действует в режиме управляемой гибкости, это оправдало себя. По словам Пышного, отказаться от фиксированного курса, введенного в начале полномасштабного вторжения, можно было даже раньше, чем в октябре 2023 года.

Также в Нацбанке объяснили, от чего будет зависеть дальнейшая валютная либерализация.

При этом украинцы за последний месяц увеличили покупку долларов в банках на 40%. А Нацбанк открыл кассу в Киеве для сделок с инвестиционными монетами.

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