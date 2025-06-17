День финансов: Индекс финансового стресса, прибыль банков, добыча ископаемых в Украине — Finance.ua

День финансов: Индекс финансового стресса, прибыль банков, добыча ископаемых в Украине Сегодня 17:45

Вторник, 17 июня. Украина сделала первый шаг к запуску добычи ископаемых с участием США, а Трамп не спешит вводить санкции против россии, потому что «это стоит США миллиардов».

Прибыль банков

Банки Украины заработали около 255 млрд гривен с начала войны. За 1-й квартал этого года банковский сектор получил 40 млрд гривен прибыли. Из них 65,7 процента сформировали государственные банки.

Индекс финансового стресса (ИФС)

В первой половине года ИФС находился на самом низком уровне с начала полномасштабного вторжения, хотя и был волатильным. В Нацбанке объяснили , что индекс показывает только текущую ситуацию в финансовом секторе. Он не дает прогнозов и не указывает на возможные риски в ближайшем или далеком будущем.

Укрзализныця поднимает цены

С 18 июня «Укрзализныця» индексирует цены на ряд товаров, реализуемых в поездах дальнего сообщения. Стоимость стакана классического чая вырастет с 10 грн до 20 грн. Как объясняет компания, это повышение позволит железным дорогам по крайней мере перекрыть операционные расходы, связанные с реализацией этой продукции.

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Добыча ископаемых в Украине

Правительство согласовало первые шаги к привлечению частных инвесторов для разработки одного из крупнейших литиевых месторождений в рамках соглашения о совместной добыче полезных ископаемых. Вероятными участниками конкурса называют консорциум, в который входят инвесткомпания TechMet (частично принадлежит правительству США) и миллиардер Рональд Лаудер — друг президента Трампа.

Санкции против россии

Совет Европейского Союза принял решение продлить санкции, введенные в ответ на незаконную аннексию россией Крыма и Севастополя. Ограничения будут действовать не менее 23 июня 2026 года.

Кроме того, Великобритания объявила о введении новых санкций против россии. В британский санкционный список были добавлены 10 физических лиц и 20 судов.

В то же время, Трамп не вводит санкции против россии, поскольку хочет дождаться, удастся ли достичь договоренности о прекращении войны в Украине. Он также отметил, что санкции дорого обходятся США.

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Прогноз по курсу

Финансовые аналитики обновили свои ожидания по курсу доллара через 12 месяцев. Как свидетельствуют результаты опроса НБУ, в мае 2025 года аналитики оценили возможный курс на уровне 44,47. Это несколько ниже, чем в предыдущем опросе за апрель (44,75 грн.). Среди домохозяйств ожидания несколько изменились в сторону обесценивания гривны.

Спрос на жилье в Украине

Отчет НБУ о финансовой стабильности свидетельствует , что количество сделок по покупке жилья в Украине растет медленно. Преобладает покупка ветхого жилья: три из четырех квартир построены более 15 лет назад. Средняя площадь квартиры остается около 48 м², а дома — 70 м².

С другой стороны, как заявила министр социальной политики Оксана Жолнович, реализация программы субсидий на аренду жилья для ВПЛ сталкивается с трудностями из-за теневого рынка аренды.

В Украине планируется запустить программу, которая позволит переселенцам приобрести жилье вместо утраченного на временно оккупированных территориях.

Кроме того, в Украине хотят запустить цифровую платформу для решения жилищных проблем.

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