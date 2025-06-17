255 млрд грн: таку суму заробили банки з початку війни (інфографіка) — Finance.ua

255 млрд грн: таку суму заробили банки з початку війни (інфографіка) Сьогодні 16:01 — Фондовий ринок

255 млрд грн: таку суму заробили банки з початку війни (інфографіка)

Як свідчать дані НБУ , банки заробили майже 255 млрд гривень з початку війни.

За 1-й квартал цього року банківський сектор отримав 40 млрд гривень прибутку. З них 65,7 відсотків сформували державні банки включно з ПриватБанком

В 2023 році платоспроможні банки отримали 86,5 млрд гривень чистого прибутку.

В 2024 році банки отримали 103,7 млрд гривень чистого прибутку з огляду на зростання обсягу кредитів та вкладень в ОВДП, що на 25% більше у порівнянні з 2023 роком (прибуток становив 83 млрд гривень).

Раніше голова НБУ Андрій Пишний повідомив , що Національний банк наразі не обговорює питання додаткового оподаткування банків у 2025 році.

Пишний нагадав, що фінансовий та страховий сектор забезпечує близько 10% усіх надходжень до державного бюджету. За його словами, це одна з найбільш прозорих та ефективних сфер економіки України.

Голова НБУ наголосив, що українські банки залишаються прибутковими, ліквідними та конкурентоспроможними, а тому важливо зберігати прогнозованість податкової політики.

Довідка Finance.ua:

Українці дедалі частіше отримують відшкодування за вкладами у збанкрутілих банках через застосунок «Дія». Фонд гарантування вкладів фізичних осіб нагадав, що послуга діє з жовтня 2023 року. З того часу фізичним особам і ФОП уже виплатили понад 47 мільйонів гривень.

За даними НБУ за квітень число вкладів в українських банках зросло на 141,33 тис до 70,6 млн. Грошей на вклади українці принесли 35,49 млрд грн, і всього, станом на 1.05, тримали в банках 1,43 трлн грн, приблизно половина — 510,02 млрд грн — у ВКВ (за квітень на валютні вклади фізособи принесли 9,99 млрд грн).

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