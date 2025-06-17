ЄС продовжив санкції за анексію росією Криму та Севастополя — Finance.ua

ЄС продовжив санкції за анексію росією Криму та Севастополя Сьогодні 11:35

ЄС продовжив санкції за анексію росією Криму та Севастополя

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення продовжити санкції, які були запроваджені у відповідь на незаконну анексію росією Криму та Севастополя. Обмеження діятимуть щонайменше до 23 червня 2026 року.

Про продовження санкцій йдеться в офіційній заяві Ради ЄС, опублікованій у понеділок.

Ці обмеження вперше були введені ще у червні 2014 року та залишаються чинними у незмінному вигляді.

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Які саме обмеження діють:

заборона на імпорт до ЄС товарів із незаконно анексованого Криму та Севастополя;

заборона на інфраструктурні та фінансові інвестиції в регіон;

заборона надання туристичних послуг у Криму та Севастополі;

обмеження на експорт певних товарів та технологій кримським компаніям або для використання там — зокрема у сферах транспорту, телекомунікацій та енергетики;

заборона постачання обладнання, яке може бути використане для розвідки чи видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів.

Позиція ЄС

Європейський Союз знову підтвердив, що не визнає анексію Криму і Севастополя та рішуче засуджує дії росії як грубе порушення норм міжнародного права. У Брюсселі наголосили, що така анексія суперечить основним принципам міжнародного співтовариства.

У заяві також зазначено, що з 2022 року росія ще більше поглибила порушення суверенітету та територіальної цілісності України, розв’язавши повномасштабну, неспровоковану та невиправдану війну.

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