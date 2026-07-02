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День финансов: гранты для бизнеса, средняя зарплата украинцев, тарифы на газ

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Четверг, 2 июля. КГГА сообщила адреса штабов для помощи пострадавшим от ракетных обстрелов. А министр экономики рассказал , как за год изменилось количество забронированных работников.
Средняя зарплата украинцев
В мае 2026 года средняя заработная плата в Украине составила 30 961 грн. По сравнению с апрелем показатель вырос на 1,5%. Об этом сообщила Государственная служба статистики.
Также выросли зарплаты в госсекторе: где зафиксирован наибольший прирост. При этом работникам аппаратов судов также повысят зарплаты.
Какую помощь и гранты может получить бизнес
Пострадавший от российских обстрелов украинский бизнес может воспользоваться несколькими государственными программами поддержки. Они предусматривают финансирование восстановления предприятий, компенсацию части расходов на оплату труда и гранты для развития собственного дела.
Также украинцы более активно открывают бизнес. За первые два квартала чистый прирост составил 39 214 ФЛП, а количество закрытий сократилось более чем на треть по сравнению с прошлым годом.
Какие налоги больше всего наполняют казну
В общий фонд государственного бюджета в первом полугодии 2026 года поступило 717,7 млрд. грн. налогов и сборов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 70,6 млрд. грн., или 10,9%.
Тарифы на газ в июле
На украинском рынке сейчас работает 8 компаний. Четыре из них предлагают только годовые тарифы, еще четыре — как годовые, так и месячные переменные. Годовые предложения традиционно не изменились. Они колеблются от 7,96 до 9,99 грн. за куб.
Условия получения соцвыплат в Германии
С 1 июля в Германии вступили в силу новые правила предоставления социальной поддержки безработным. Они касаются как граждан страны, так и украинских беженцев, получающих соответствующие выплаты. Также мы пишем, как проверить предстоящие выплаты пенсий в Польше.
В то же время в Украине запускают платформу для возвращения молодежи.
10 лет работы Смелянского в «Укрпочте»
В 2016—2025 годах «Укрпочта» понесла убытки (чистый финансовый результат после налогообложения) на сумму 2,768 млрд гривен. Детали смотрите в инфографике.
Сегодня Finance.ua сравнил реальную стоимость километра для каждого типа авто на основе актуальных цен на топливо по состоянию на июнь 2026 года. Об этом подробно пишем в статье:

🚘Электромобиль, газ, бензин или дизель: что выгоднее для кошелька в 2026 году

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Мы сравнили 62 компании и определили, у кого этот процесс организован лучше, чем у других.

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По материалам:
Finance.ua
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