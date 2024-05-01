День финансов: главные изменения в мае, гривненые миллионеры, выплаты военным — Finance.ua

День финансов: главные изменения в мае, гривненые миллионеры, выплаты военным Сегодня 17:30

В среду, 1 мая, мы разбирались, что изменится в Украине с мая.

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Объем IT-экспорта в первом квартале 2024 года. В марте этого года объем IT-экспорта В марте этого года объем IT-экспорта увеличился на 9% и составил $565 миллионов. Украинской экономике это принесло на $47 миллионов больше по сравнению с февралем.

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Норвегия передаст Украине $600 млн: на что потратят средства.

Как увеличатся штрафы за нарушение правил воинского учета. Представители трех разных Представители трех разных парламентских фракций рассказали, насколько могут возрасти штрафы за нарушение правил воинского учета для граждан Украины.

При этом Минобороны объяснило, будут ли вручать повестки в рекрутинговых центрах.

Сколько в Украине гривневых миллионеров. В Украине завершилась кампания по декларированию доходов за 2023 год. По состоянию на 1 мая в Украине 10 тысяч гривневых миллионеров. Об этом В Украине завершилась кампания по декларированию доходов за 2023 год. По состоянию на 1 мая в Украине 10 тысяч гривневых миллионеров. Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Кстати, карты с кешбэком — отличная штука. Но сейчас их десятки, и у каждой свои условия начисления бонусов от банка. Ежемесячный обзор от Finance.ua поможет разобраться:

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Бизнес оценил результаты своей деятельности. В апреле бизнес второй месяц положительно оценил текущие результаты своей деятельности. Об этом В апреле бизнес второй месяц положительно оценил текущие результаты своей деятельности. Об этом свидетельствует ежемесячно рассчитываемый Национальным банком индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), за исключением вынужденного перерыва в марте — мае 2022 года. В апреле 2024 года ИОДА вырос до 52.3 с 52.0 в марте.

Правительство внесло изменения в программу доступных кредитов. Кабинет Министров пересмотрел некоторые параметры программы «Доступные кредиты 5−7-9%». Об этом Кабинет Министров пересмотрел некоторые параметры программы «Доступные кредиты 5−7-9%». Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики. Снизили максимальную сумму кредитования на финансирование оборотного капитала до 5 млн гривен.

Кабмин разрешил ГСЧС предоставлять платные услуги. Кабинет Министров разрешил Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предоставлять платные Кабинет Министров разрешил Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предоставлять платные услуги по оценке соответствия в сфере гражданской защиты, которая должна активизировать сертификацию операторов противоминной деятельности.

Частные военные компании. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 11 214, согласно которому в Украине В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 11 214, согласно которому в Украине предлагают учреждать оборонные компании. По мнению авторов документа, это поможет усилить защиту территориальной целостности Украины и устранить проблему трудоустройства бывших военных после демобилизации.

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