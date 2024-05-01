День финансов: главные изменения в мае, гривненые миллионеры, выплаты военным — Finance.ua

День финансов: главные изменения в мае, гривненые миллионеры, выплаты военным
В среду, 1 мая, мы разбирались, что изменится в Украине с мая.
Кабмин обновил выплаты военным. Кабинет Министров обновил выплаты военнослужащим Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины. Составляющие денежного довольствия зависят от должности, звания, условий службы, научных степеней и званий.
Объем IT-экспорта в первом квартале 2024 года. В марте этого года объем IT-экспорта увеличился на 9% и составил $565 миллионов. Украинской экономике это принесло на $47 миллионов больше по сравнению с февралем.
Сенат США принял закон о запрете на импорт российского урана. Сенат США проголосовал за проект закона о запрете импорта обогащенного урана из россии и передал его на подпись президенту Байдену. Об этом сообщает Bloomberg.
- Норвегия передаст Украине $600 млн: на что потратят средства.
Как увеличатся штрафы за нарушение правил воинского учета. Представители трех разных парламентских фракций рассказали, насколько могут возрасти штрафы за нарушение правил воинского учета для граждан Украины.
- При этом Минобороны объяснило, будут ли вручать повестки в рекрутинговых центрах.
Сколько в Украине гривневых миллионеров. В Украине завершилась кампания по декларированию доходов за 2023 год. По состоянию на 1 мая в Украине 10 тысяч гривневых миллионеров. Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Кстати, карты с кешбэком — отличная штука. Но сейчас их десятки, и у каждой свои условия начисления бонусов от банка. Ежемесячный обзор от Finance.ua поможет разобраться:
Комбинация карт для максимального кешбэка в мае
Где украинцы открывают новый бизнес. Более 74 тысяч новых ФЛП открыли украинцы за первый квартал 2024 года по данным Единого государственного реестра, пишет Опендатабот.
Бизнес оценил результаты своей деятельности. В апреле бизнес второй месяц положительно оценил текущие результаты своей деятельности. Об этом свидетельствует ежемесячно рассчитываемый Национальным банком индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), за исключением вынужденного перерыва в марте — мае 2022 года. В апреле 2024 года ИОДА вырос до 52.3 с 52.0 в марте.
Правительство внесло изменения в программу доступных кредитов. Кабинет Министров пересмотрел некоторые параметры программы «Доступные кредиты 5−7-9%». Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики. Снизили максимальную сумму кредитования на финансирование оборотного капитала до 5 млн гривен.
Кабмин разрешил ГСЧС предоставлять платные услуги. Кабинет Министров разрешил Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предоставлять платные услуги по оценке соответствия в сфере гражданской защиты, которая должна активизировать сертификацию операторов противоминной деятельности.
Частные военные компании. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 11 214, согласно которому в Украине предлагают учреждать оборонные компании. По мнению авторов документа, это поможет усилить защиту территориальной целостности Украины и устранить проблему трудоустройства бывших военных после демобилизации.
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