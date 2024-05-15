Изменения для украинцев в Чехии: правительство просят повысить выплаты на жилье — Finance.ua

Изменения для украинцев в Чехии: правительство просят повысить выплаты на жилье Сегодня 21:00 — Личные финансы

С 1 сентября в Чехии ограничат срок бесплатного проживания украинцев, что коснется и уязвимых категорий. Консорциум неправительственных организаций просит правительство вмешаться в ситуацию с гуманитарным жильем.

Министерство труда призывают пересмотреть выплаты для украинцев, сообщает ukraina.radio.cz

В Чехии существенно изменится поддержка украинцев. С сентября 2024 года для всех категорий беженцев жилье будут предоставлять всего на 90 дней.

Консорциум неправительственных организаций, работающих с мигрантами в Чехии, и 17 его членских организаций обратились с открытым письмом к министру труда и социальных вопросов Мариану Юречке с просьбой вмешаться в ситуацию с гуманитарным жильем и пересмотреть систему социальной поддержки беженцев.

«Уже сейчас значительная часть беженцев (57%) страдает от бедности, работая ниже своей квалификации на низкооплачиваемых должностях. Изменения, которые наступят с 1 сентября 2024 года, приведут к дальнейшему усложнению условий для их достойной жизни», — говорится в письме.

В то же время, в проекте дальнейших изменений в законодательство относительно украинских беженцев, который рассматривают в правительстве, не предусматривается существенного изменения в социальной поддержке.

«Единственной поддержкой для беженцев останется гуманитарная помощь, которая во многих случаях недостаточна и ее не хватает на оплату расходов на проживание и других жизненных потребностей», — отмечают авторы обращения.

Организации, работающие с беженцами, призывают Министерство труда сделать следующие шаги:

увеличить выплаты на оплату жилья, чтобы они соответствовали рыночной арендной плате;

расширить категорию уязвимых лиц, которые по объективным причинам не могут работать;

изменить подход к расчету гуманитарной помощи, чтобы речь не шла об отчислении 100% дохода;

разработать план для тех, кто не сможет найти себе квартиру после выселения из гуманитарного жилья.

Представители гуманитарных организаций ранее обращали внимание, что после значительного ограничения поддержки беженцев в июле 2023 года многие беженцы были вынуждены вернуться в Украину.

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