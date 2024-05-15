Boeing во второй раз отложила запуск пилотируемой капсулы — Finance.ua

Boeing во второй раз отложила запуск пилотируемой капсулы Сегодня 22:52 — Мир

Boeing во второй раз отложила запуск пилотируемой капсулы

Из-за технических проблем компания Boeing снова решила отложить запуск пилотируемой космической капсулы Starliner к Международной космической станции.

Об этом пишет Reuters.

Новая попытка запуска запланирована во Флориде не ранее 21 мая в 16.43, говорится в заявлении Boeing.

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В компании говорят, что новая техническая проблема привела к очередному переносу запуска Starliner по меньшей мере до следующего вторника.

«Команда Starliner работает над устранением небольшой утечки гелия, обнаруженного в сервисном модуле космического корабля», — сообщили в Boeing.

Там добавили, что инженеры проследили утечку к компоненту на одном из 28 двигателей управления двигательной установки корабля, которые используются для маневрирования на орбите Земли.

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Представители Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) вместе с Boeing проведут тесты и попытаются устранить утечку гелия до следующего возможного запуска Starliner 21 мая в 20:43 по Гринвичу (23:43 по киевскому времени).

Гелий используется на космическом корабле для создания давления топлива, питающего двигатели Starliner для орбитального маневрирования.

Запуск также был отложен на прошлой неделе. Затем двух астронавтов прикрепили к капсуле и готовили к отлету. Техники обнаружили проблему с клапаном, регулирующим давление в баке жидкого кислорода на ракете-носителе Atlas V, которая будет отправлять Starliner на орбиту.

УНН По материалам:

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