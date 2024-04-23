Boeing проведет массовые сокращения работников — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Boeing проведет массовые сокращения работников

Фондовый рынок
11
Boeing проведет массовые сокращения работников
Boeing проведет массовые сокращения работников
Boeing проведет значительное количество увольнений и переназначений работников, работающих над программой Space Launch System (SLS).
Об этом сообщает Ars Technica.
Читайте также
Объявленные сокращения связаны со смещением сроков месячных миссий NASA Artemis, которые будут использовать ракету SLS. В заявлении компании отмечено, что сокращения связаны с внешними факторами, не имеющими отношения к выполнению программы SLS. Согласно сведениям, текущие сокращения могут касаться сотен сотрудников.
За последние пятнадцать лет компания Boeing возглавляла разработку ракеты SLS для NASA. Однако проект подвергся критике из-за больших затрат и задержек в реализации. Неблагоприятную оценку работы компании Boeing представил генеральный инспектор NASA. Однако, когда ракета SLS дебютировала, она показала высокую эффективность, разгрузив космический корабль Orion. После этой миссии NASA подтвердило «работоспособность» ракеты SLS и Boeing начал производство для будущих миссий на Луну.
Читайте также
В связи с окончанием этапа разработки основной ступени массивной ракеты сокращение персонала — это необходимый шаг. Согласно заявлению Boeing, сокращения повлияют на работу ракетных предприятий компании в Алабаме, Луизиане и Флориде. Однако решение компании Boeing сократить персонал также связано со смещением сроков реализации программы NASA.
По материалам:
ua.news
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.