Boeing проведет массовые сокращения работников — Finance.ua

Boeing проведет массовые сокращения работников Сегодня 23:13 — Фондовый рынок

Boeing проведет массовые сокращения работников

Boeing проведет значительное количество увольнений и переназначений работников, работающих над программой Space Launch System (SLS).

Об этом сообщает Ars Technica.

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Объявленные сокращения связаны со смещением сроков месячных миссий NASA Artemis, которые будут использовать ракету SLS. В заявлении компании отмечено, что сокращения связаны с внешними факторами, не имеющими отношения к выполнению программы SLS. Согласно сведениям, текущие сокращения могут касаться сотен сотрудников.

За последние пятнадцать лет компания Boeing возглавляла разработку ракеты SLS для NASA. Однако проект подвергся критике из-за больших затрат и задержек в реализации. Неблагоприятную оценку работы компании Boeing представил генеральный инспектор NASA. Однако, когда ракета SLS дебютировала, она показала высокую эффективность, разгрузив космический корабль Orion. После этой миссии NASA подтвердило «работоспособность» ракеты SLS и Boeing начал производство для будущих миссий на Луну.

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В связи с окончанием этапа разработки основной ступени массивной ракеты сокращение персонала — это необходимый шаг. Согласно заявлению Boeing, сокращения повлияют на работу ракетных предприятий компании в Алабаме, Луизиане и Флориде. Однако решение компании Boeing сократить персонал также связано со смещением сроков реализации программы NASA.

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