Boeing расширяет производство авиационных деталей и комплектующих на заводе в Китае — Finance.ua

Boeing расширяет производство авиационных деталей и комплектующих на заводе в Китае
Компания Boeing, один из крупнейших мировых авиастроителей, запустила третью очередь проекта расширения производства авиационных деталей и комплектующих на заводе в китайском городе Тяньцзинь, что позволит удвоить его мощности.
Об этом сообщает Xinhua.
Проект расширения производства на заводе в Тяньцзине, первом совместном предприятии Boeing в Китае, стартовал в 2019 году.
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В компании ожидают, что новые цеха площадью около 58 000 квадратных метров позволят удвоить производственные мощности завода и производить работы по сборке высококлассных и сложных деталей.
«Boeing очень гордится партнерством, которое мы строили с Китаем на протяжении более полувека», — сказал вице-президент компании и руководитель Boeing Global Брендан Нельсон.
По его словам, компания намерена оставаться в Китае в течение следующих 50 лет и продолжать сотрудничать с китайскими партнерами по широкому спектру сфер, включая производство композитных материалов, исследования и разработку, подготовку персонала.
Компания Boeing Tianjin Composites Co. основана в 1999 году, является самой большой производственной базой композитных материалов в цепи поставок Boeing в Китае и выпускает продукцию для всех моделей самолетов компании.
Китай получил первую партию самолетов Boeing 707 в 1973 году. С тех пор компания Boeing поставила китайским клиентам более 2000 авиамашин, а изготовленные в Китае детали и комплектующие установлены более чем на 10 тысяч самолетов Boeing.
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