Кабмін дозволив ДСНС надавати платні послуги — Finance.ua

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Кабмін дозволив ДСНС надавати платні послуги

Казна та Політика
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Кабмін дозволив ДСНС надавати платні послуги
Кабмін дозволив ДСНС надавати платні послуги
Кабінет Міністрів дозволив Державній службі з питань надзвичайних ситуацій надавати платні послуги з оцінки відповідності у сфері цивільного захисту, що має активізувати сертифікацію операторів протимінної діяльності.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
«Уряд ухвалив рішення, яке матиме вагоме значення для відновлення. Так, Кабінет Міністрів дозволив ДСНС надавати платні послуги для оцінки відповідності у сфері цивільного захисту», — сказано в повідомленні.
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Це активізує сертифікацію операторів протимінної діяльності.
«Наразі їх близько 35. Очікуємо, що буде набагато більше. Формуємо ринкове середовище у сфері гуманітарного розмінування. Максимально залучаємо приватний сектор, щоб якомога швидше очистити Україну від мінного сміття», — підкреслив Денис Шмигаль.
Також уряд продовжує розвивати транскордонну логістику.
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Сканери для залізничних пунктів пропуску будуть встановлені на Волинській та Львівській митницях. Вони допоможуть швидко та якісно оглядати вантажі та пришвидшать рух залізничних вантажів в обидва боки.
«На це в держбюджеті передбачено понад 662 млн грн», — відзначив прем'єр-міністр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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