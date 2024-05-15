Где в Украине чаще всего покупают новые автомобили: самые популярные модели — Finance.ua

Где в Украине чаще всего покупают новые автомобили: самые популярные модели
В апреле среди крупнейших региональных рынков новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области. Эти региональные рынки обеспечили 64% продаж новых легковых автомобилей за прошлый месяц.
Об этом сообщает Ассоциация «Укравтопром».
В апреле киевляне приобрели 2066 новых авто (на 18% больше, чем в прошлом году). Бестселлером месяца в столице стал компактный кроссовер Renault Duster.
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В Киевской области было зарегистрировано 500 ед. (+24%), жители Львовской области приобрели 321 ед. (+14%). В Одесской области было зарегистрировано 310 ед. (+19%).
Бестселлером для этих регионов стал кроссовер Toyota RAV-4.
Жители Днепропетровщины купили 452 ед. (+6%), хитом продаж стал кроссовер Mazda CX5.
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