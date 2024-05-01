Норвегія передасть Україні $600 млн: на що витратять кошти — Finance.ua
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Норвегія передасть Україні $600 млн: на що витратять кошти

Казна та Політика
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Парламент Норвегії проголосував за виділення 7 млрд норвезьких крон (600 млн доларів) на військову допомогу Україні. Більшість цих коштів, а саме 6 млрд крон, будуть спрямовані на постачання нашій державі засобів протиповітряної оборони.
Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, повідомляє VG.
З його слів, загальна сума норвезької допомоги Києву 2024 року досягне 22 млрд крон прямої підтримки.
Президент Володимир Зеленський подякував норвезьким союзникам за збільшення фінансової допомоги Україні 2024 року.
«Дуже важливо, що більшість цих коштів буде спрямована на посилення протиповітряної оборони України, що є нашим високим пріоритетом для захисту життя людей. Цінуємо незмінну підтримку з боку Норвегії, розуміння наших невідкладних потреб та готовність бути поряд з нами у вирішальний час,» — написав Зеленський.
Нагадаємо, у травні 2023 року Норвегія заявила, що має для України пʼятирічну програму військової допомоги.
За матеріалами:
ТСН
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