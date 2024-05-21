Австрія виділить €5 мільйонів на відновлення енергоінфраструктури України — Finance.ua

Австрія виділить €5 мільйонів на відновлення енергоінфраструктури України Сьогодні 09:32 — Казна та Політика

Австрія виділить €5 мільйонів на відновлення енергоінфраструктури України

Міністерство захисту клімату Австрії виділить п’ять мільйонів євро Фонду енергетичної підтримки України.

Про це пише Der Standard.

«Як нейтральна країна Австрія також зобов’язана стати на бік людяності у цій війні», — сказала міністерка захисту клімату Австрії Леонор Гевесслер. За її словами, ці кошти призначалися для того, щоб «принаймні трохи спростити відбудову».

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Виділені гроші будуть розподілені в Україні через Енергетичне співтовариство та використані на закупівлю терміново необхідних запчастин, генераторів і ремонт ліній електропередач.

Нагадаємо, Міністерство фінансів Австрії створило спеціальний кредитний фонд в Австрійському контрольному банку (OeKB) на загальну суму 500 мільйонів євро. Ці кошти мають підтримати експортні операції з Україною протягом наступних п’яти років.

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hromadske За матеріалами:

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