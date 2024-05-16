Австрія створила фонд на 500 млн євро для підтримки експортерів та інвесторів в Україні — Finance.ua

Австрія створила фонд на 500 млн євро для підтримки експортерів та інвесторів в Україні Сьогодні 18:00 — Енергетика

Австрія створила фонд на 500 млн євро для підтримки експортерів та інвесторів в Україні

Міністерство фінансів Австрії створило спеціальний кредитний фонд в Австрійському контрольному банку (OeKB) на загальну суму 500 мільйонів євро. Ці кошти мають підтримати експортні операції з Україною протягом наступних п’яти років.

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті Мінфіну Австрії, передає Суспільне.

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У відомстві зазначили, що росія атакує Україну вже понад два роки, роблячи будь-який бізнес з українськими компаніями надзвичайно ризикованим для австрійських експортерів та інвесторів. Відповідно до закону про бюджет на 2024 рік, австрійський Мінфін та OeKB створили умови для підтримки австрійського експорту в Україну, що інакше було б неможливо через «особливу ризиковану ситуацію».

«Підтримка реалізується через спеціальну систему ризиків в Україні, яку Міністерство фінансів створило в OeKB. Це передбачає надання 500 млн євро протягом наступних 5 років для забезпечення бізнесу в Україні. Залучаючи кошти міжнародних фінансових організацій, можна навіть отримати до 1 мільярда євро. На новий бізнес виділяється приблизно 100 мільйонів євро на рік. Це також дає можливість австрійським експортерам відновити Україну», — йдеться у повідомленні.

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Там додали, що у межах існуючого та перевіреного процесу сприяння експорту, Міністерство фінансів вже сприяє експортним операціям на суму 3−5 мільйонів євро в Україні з терміном оплати до 3 років через розрахункове агентство OeKB.

«Це означає, що традиційні ділові відносини, зокрема, будуть підтримуватися. Через особливу ситуацію ризику транзакції, що виходять за ці межі, не можуть бути реалізовані як частина звичайного процесу просування експорту», — пояснили в австрійському Мінфіні.

У відомстві також нагадали, що проєктні заявки у межах програми Ukraine Facility можна подавати до OeKB із середини травня 2024 року.

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