Австрія виділила €2 мільйони на гуманітарні проєкти в Україні — Finance.ua

Австрія виділила €2 мільйони на гуманітарні проєкти в Україні Сьогодні 08:32 — Казна та Політика

Австрія виділила €2 мільйони на гуманітарні проєкти в Україні

Рада міністрів Австрії схвалила виділення 21,5 мільйона євро на фінансування роботи австрійських гуманітарних організацій у кризових регіонах, у тому числі 2 мільйони євро — на проєкти в Україні.

Про це повідомляється на сайті МЗС Австрії.

«На прохання міністра закордонних справ Александера Шалленберга Рада міністрів схвалила виділення 21,5 мільйона євро із Фонду закордонних катастроф МЗС. Кошти підуть австрійським гуманітарним організаціям, що допоможе в їхній важливій роботі на місцях у гарячих точках», — йдеться у повідомленні.

Виділені кошти будуть розподілені таким чином: 9,5 млн євро — на проєкти в країнах Африки на південь від Сахари (Ефіопія, Буркіна-Фасо, Мозамбік, Уганда); 8 млн євро — на проєкти на Близькому Сході (Йорданія, Ліван та Сирія), 2 млн євро — на проєкти в Афганістані та сусідніх країнах і 2 млн євро — на проєкти в Україні.

Нагадаємо, уряд Латвії затвердив новий пакет комплексної допомоги Україні у 2024 році на суму майже 10 мільйонів євро. Кошти підуть зокрема на відбудову України та підтримку ЗСУ. А саме:

️5,3 млн євро на відбудову України;

4,3 млн на підтримку ЗСУ через Європейський фонд миру.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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