Україна отримала від Японії $118 млн: куди спрямують кошти — Finance.ua
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Україна отримала від Японії $118 млн: куди спрямують кошти

Казна та Політика
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До Держбюджету України надійшло 118 млн доларів США на безповоротній основі від Уряду Японії в рамках проєктів Світового банку «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя» (HEAL Ukraine) та «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей» (HOPE).
Про це повідомив Мінфін.
«У часи повномасштабної війни, коли соціальна сфера потерпає ледь не найбільше, реалізація та мобілізація ресурсів на ініціативи з підтримки населення є необхідною. Залучені кошти в рамках проєктів HEAL та HOPE допоможуть Уряду надавати своїм громадянам належну допомогу, зокрема розширити спектр медичних послуг та доступ до них, а також забезпечити подолання наслідків, спричинених збройною агресією росії, відбудовувати житлову інфраструктуру України», — зауважив міністр фінансів України Сергій Марченко.
Залучене грантове фінансування від Уряду Японії складається з:
  • 70 млн доларів США в рамках проєкту Світового банку HEAL Ukraine, спрямованих на підтримку державного бюджету, як відшкодування понесених видатків за програмою медичних гарантій;
  • 48,2 млн доларів США в рамках проєкту Світового банку «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей» (HOPE). Кошти за проєктом спрямовуються на відшкодування витрат державного бюджету, використаних на компенсаційні виплати власникам осель на ремонт у багатоквартирних та приватних будинках, які потребують дрібних та середніх ремонтів.
«Від перших днів повномасштабної війни Уряд Японії надає необхідну Україні фінансову допомогу, у тому числі через структури та фонди Світового банку. Фінансова допомога Японії спрямована на підтримку державного бюджету, на фінансування соціальної сфери та відновлення. Переконана, що досвід Японії у реалізації проєктів з відновлення, а також гнучкість та адаптивність Світового банку до надзвичайних умов, допоможуть швидко започатковувати та впроваджувати соціально важливі проєкти з допомоги Україні», — додала заступниця міністра фінансів Ольга Зикова.
За матеріалами:
Finance.ua
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