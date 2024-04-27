Австралія готує для України новий пакет допомоги: що до нього увійде — Finance.ua

Австралія готує для України новий пакет допомоги: що до нього увійде Сьогодні 19:27 — Казна та Політика

Австралія готує для України новий пакет допомоги: що до нього увійде, Фото: урядовий портал

Австралія готує для України новий пакет допомоги на 100 млн доларів.

Про це йшлося під час зустрічі у Львові між Прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем та Віце-прем'єр-міністром — Міністром оборони Австралії Річардом Марлзом.

Куди спрямують кошти

Половина цієї суми буде спрямована на велику партію ПЗРК.

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Понад 30 млн доларів — на безпілотники в межах «коаліції дронів», а решта суми — на інші військові потреби.

Крім того, Австралія передасть Україні боєприпаси класу «повітря-земля».

«Сьогодні з паном Річардом Марлзом ми обговорили широке коло питань стратегічної співпраці. Впевнений, що наше партнерство є довгостроковим і має величезні перспективи розвитку», — відзначив Денис Шмигаль.

Загалом підтримка Австралією України вже складає понад 655 млн доларів, з них 540 млн доларів — це саме військова допомога.

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Прем'єр-міністр України подякував Уряду та народу Австралії, а також особисто Річарду Марлзу за глибоку залученість в українські справи, за дієву солідарність, за конкретні речі, які робить Австралія для нашої держави.

$6 мільярдів на закупівлю озброєння для України у межах програми USAI. Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін повідомив на брифінгу 26 квітня за підсумками засідання у форматі «Рамштайн» про виділенняна закупівлю озброєння для України у межах програми USAI.

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