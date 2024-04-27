Австралія готує для України новий пакет допомоги: що до нього увійде — Finance.ua
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Австралія готує для України новий пакет допомоги: що до нього увійде

Казна та Політика
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Австралія готує для України новий пакет допомоги: що до нього увійде
Австралія готує для України новий пакет допомоги: що до нього увійде, Фото: урядовий портал
Австралія готує для України новий пакет допомоги на 100 млн доларів.
Про це йшлося під час зустрічі у Львові між Прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем та Віце-прем'єр-міністром — Міністром оборони Австралії Річардом Марлзом.

Куди спрямують кошти

Половина цієї суми буде спрямована на велику партію ПЗРК.
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Понад 30 млн доларів — на безпілотники в межах «коаліції дронів», а решта суми — на інші військові потреби.
Крім того, Австралія передасть Україні боєприпаси класу «повітря-земля».
«Сьогодні з паном Річардом Марлзом ми обговорили широке коло питань стратегічної співпраці. Впевнений, що наше партнерство є довгостроковим і має величезні перспективи розвитку», — відзначив Денис Шмигаль.
Загалом підтримка Австралією України вже складає понад 655 млн доларів, з них 540 млн доларів — це саме військова допомога.
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Прем'єр-міністр України подякував Уряду та народу Австралії, а також особисто Річарду Марлзу за глибоку залученість в українські справи, за дієву солідарність, за конкретні речі, які робить Австралія для нашої держави.
Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін повідомив на брифінгу 26 квітня за підсумками засідання у форматі «Рамштайн» про виділення $6 мільярдів на закупівлю озброєння для України у межах програми USAI.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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