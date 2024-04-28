Скільки коштів спрямували на оборону в першому кварталі 2024 року — Finance.ua
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Скільки коштів спрямували на оборону в першому кварталі 2024 року

Казна та Політика
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Скільки коштів спрямували на оборону в першому кварталі 2024 року
Скільки коштів спрямували на оборону в першому кварталі 2024 року
За перші три місяці поточного року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 408,2 млрд гривень або 58,9% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету.
Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.
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Зокрема, у березні на оборону спрямували 173,1 млрд грн.

На що витратили кошти

  • грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;
  • придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;
  • медичне забезпечення;
  • інші види витрат для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.
У Мінфіні наголошують, що видатки сектору безпеки і оборони Уряд фінансує виключно за рахунок власних податкових надходжень, а також військових облігацій.
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«Тому надзвичайно важливо підтримувати Збройні Сили України, сумлінно сплачуючи податки, а також інвестуючи у військові облігації», — резюмували у відомстві.
Нагадаємо, за даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), минулого року світові військові витрати перевищили $2,4 трлн.
Порівнюючи з 2022 роком, відбулося збільшення на 6,8%. Водночас, це є найбільш стрімким зростанням за останні 15 років.
За матеріалами:
Finance.ua
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