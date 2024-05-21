Вишам та профтехам радять розпочати навчальний рік у серпні через складну ситуацію в енергетиці — Finance.ua

Вишам та профтехам радять розпочати навчальний рік у серпні через складну ситуацію в енергетиці Сьогодні 18:00 — Казна та Політика

Вишам та профтехам радять розпочати навчальний рік у серпні через складну ситуацію в енергетиці

Міністерство освіти і науки України рекомендує вишам і професійно-технічним училищам розпочати новий навчальний рік у другій половині серпня через складну ситуацію в енергетиці.

Про це повідомили на сайті Кабміну.

Серед рекомендацій для закладів вищої та фахової передвищої освіти:

Використовувати суботи як робочі дні в теплі місяці.

З середини листопада 2024 року до середини березня 2025 року планувати заліково-екзаменаційну сесію, практичну підготовку, виконання курсових і кваліфікаційних робіт та подовжені канікули, а за потреби продовжувати заняття в дистанційному форматі.

Подовжити освітній процес у 2024/2025 навчальному році до кінця липня 2025 року, крім випускних курсів.

У прифронтових та прикордонних областях здійснювати освітній процес в укриттях.

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Для закладів професійної (професійно-технічної) освіти:

Використовувати суботи як робочі дні в теплі місяці. За потреби подовжити освітній процес до кінця липня 2025 року, крім випускних курсів.

Організувати навчання в очному форматі за наявності укриттів. Якщо місць в укриттях недостатньо, організувати навчання позмінно.

Якщо неможливо організувати виробничу практику у звичайному режимі, забезпечити її проходження дистанційно.

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