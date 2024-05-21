Румунія готує новий пакет військової допомоги Україні — Зеленський — Finance.ua

Румунія готує новий пакет військової допомоги Україні — Зеленський Сьогодні 17:39 — Казна та Політика

Румунія готує новий пакет військової допомоги Україні — Зеленський

Президент Володимир Зеленський після телефонної розмови з румунським колегою Клаусом Йоганнісом повідомив про підготовку Румунією нового пакета військової допомоги для України.

Про це Зеленський розповів у своєму Telegram-каналі.

Зеленський зазначив, що під час розмови подякував Румунії за підтримку, зокрема за новий пакет військової допомоги, який готується.

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Він поінформував президента Йоганніса про поточну ситуацію на полі бою та ключові оборонні потреби України, особливо в ППО різних типів.

Обидва президенти, за словами Зеленського, домовилися прискорити спільну роботу над двосторонньою угодою у сфері безпеки.

Зеленський подякував Йоганнісу за те, що він підтвердив свою участь у Саміті миру у Швейцарії, а також за готовність докласти зусиль для заохочення участі інших країн.

Європейська правда За матеріалами:

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