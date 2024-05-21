Румунія готує новий пакет військової допомоги Україні — Зеленський — Finance.ua

Румунія готує новий пакет військової допомоги Україні — Зеленський
Президент Володимир Зеленський після телефонної розмови з румунським колегою Клаусом Йоганнісом повідомив про підготовку Румунією нового пакета військової допомоги для України.
Про це Зеленський розповів у своєму Telegram-каналі.
Зеленський зазначив, що під час розмови подякував Румунії за підтримку, зокрема за новий пакет військової допомоги, який готується.
Він поінформував президента Йоганніса про поточну ситуацію на полі бою та ключові оборонні потреби України, особливо в ППО різних типів.
Обидва президенти, за словами Зеленського, домовилися прискорити спільну роботу над двосторонньою угодою у сфері безпеки.
Зеленський подякував Йоганнісу за те, що він підтвердив свою участь у Саміті миру у Швейцарії, а також за готовність докласти зусиль для заохочення участі інших країн.
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