Румунія готує новий пакет військової допомоги Україні — Зеленський — Finance.ua
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Румунія готує новий пакет військової допомоги Україні — Зеленський

Казна та Політика
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Румунія готує новий пакет військової допомоги Україні — Зеленський
Румунія готує новий пакет військової допомоги Україні — Зеленський
Президент Володимир Зеленський після телефонної розмови з румунським колегою Клаусом Йоганнісом повідомив про підготовку Румунією нового пакета військової допомоги для України.
Про це Зеленський розповів у своєму Telegram-каналі.
Зеленський зазначив, що під час розмови подякував Румунії за підтримку, зокрема за новий пакет військової допомоги, який готується.
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Він поінформував президента Йоганніса про поточну ситуацію на полі бою та ключові оборонні потреби України, особливо в ППО різних типів.
Обидва президенти, за словами Зеленського, домовилися прискорити спільну роботу над двосторонньою угодою у сфері безпеки.
Зеленський подякував Йоганнісу за те, що він підтвердив свою участь у Саміті миру у Швейцарії, а також за готовність докласти зусиль для заохочення участі інших країн.
За матеріалами:
Європейська правда
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