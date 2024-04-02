Україна відкриє новий пункт пропуску з Румунією: Кабмін ухвалив постанову — Finance.ua

Україна відкриє новий пункт пропуску з Румунією: Кабмін ухвалив постанову Сьогодні 17:40 — Казна та Політика

Україна відкриє новий пункт пропуску з Румунією: Кабмін ухвалив постанову

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка дозволить відкрити новий пункт пропуску між Україною та Румунією.

Про це заявив прем'єр-міністра України Дениса Шмигаль під час засідання уряду.

«Одним із ключових пріоритетів залишається посилення нашої економіки. Це включає розширення логістики, експортного потенціалу, програми підтримки бізнесу», — заявив Шмигаль.

За його словами, сьогодні Україна та Румунія будують надзвичайно вигідне партнерство, і ми маємо на меті його постійно поглиблювати.

«Ухвалюємо постанову, що дозволить відкрити новий українсько-румунський пункт пропуску Біла Церква — Сігету Мармацієй», — повідомив прем'єр.

Загалом на західному напрямку планують створити 9 нових прикордонних пунктів пропуску та модернізувати ще 13.

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«Все це дасть більші можливості для українського експорту та пришвидшить нашу секторальну інтеграцію до Євросоюзу», — підсумував очільник уряду.

Нагадаємо, раніше уряд схвалив відкриття нового пункту пропуску для пасажирського транспорту з Угорщиною — «Велика Паладь — Надьгодош» та запуск порожніх вантажівок через пункт пропуску «Лужанка — Берегшурань». Пункт пропуску «Велика Паладь» працюватиме для легкових автомобілів.

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