Україна відкриє новий пункт пропуску з Румунією: Кабмін ухвалив постанову — Finance.ua
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Україна відкриє новий пункт пропуску з Румунією: Кабмін ухвалив постанову

Казна та Політика
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Україна відкриє новий пункт пропуску з Румунією: Кабмін ухвалив постанову
Україна відкриє новий пункт пропуску з Румунією: Кабмін ухвалив постанову
Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка дозволить відкрити новий пункт пропуску між Україною та Румунією.
Про це заявив прем'єр-міністра України Дениса Шмигаль під час засідання уряду.
«Одним із ключових пріоритетів залишається посилення нашої економіки. Це включає розширення логістики, експортного потенціалу, програми підтримки бізнесу», — заявив Шмигаль.
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За його словами, сьогодні Україна та Румунія будують надзвичайно вигідне партнерство, і ми маємо на меті його постійно поглиблювати.
«Ухвалюємо постанову, що дозволить відкрити новий українсько-румунський пункт пропуску Біла Церква — Сігету Мармацієй», — повідомив прем'єр.
Загалом на західному напрямку планують створити 9 нових прикордонних пунктів пропуску та модернізувати ще 13.
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«Все це дасть більші можливості для українського експорту та пришвидшить нашу секторальну інтеграцію до Євросоюзу», — підсумував очільник уряду.
Нагадаємо, раніше уряд схвалив відкриття нового пункту пропуску для пасажирського транспорту з Угорщиною — «Велика Паладь — Надьгодош» та запуск порожніх вантажівок через пункт пропуску «Лужанка — Берегшурань». Пункт пропуску «Велика Паладь» працюватиме для легкових автомобілів.
За матеріалами:
Finance.ua
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