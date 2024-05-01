Бізнес другий місяць поспіль позитивно оцінює результати своєї діяльності — Finance.ua

Бізнес другий місяць поспіль позитивно оцінює результати своєї діяльності Сьогодні 15:05 — Особисті фінанси

Бізнес другий місяць поспіль позитивно оцінює результати своєї діяльності

У квітні бізнес другий місяць поспіль позитивно оцінив поточні результати своєї діяльності.

Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісяця, за виключенням вимушеної перерви в березні - травні 2022 року. У квітні 2024 року ІОДА зріс до 52.3 з 52.0 у березні.

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«Оптимістичні прогнози щодо міжнародного фінансування, налагодження логістичних ланцюгів, сезонне пожвавлення бізнесу та збільшення внутрішнього попиту, а також уповільнення темпів інфляції сприяли позитивним настроям респондентів усіх секторів у найближчій перспективі. Водночас стримуючими чинниками залишаються пошкодження енергетичних об'єктів, збільшення витрат на логістику й оплату праці та брак кваліфікованих кадрів», — сказано в повідомленні.

Інфографіка: НБУ

Підприємства будівництва продемонстрували найоптимістичніші очікування щодо економічних результатів своєї діяльності, зважаючи на бюджетне фінансування на відновлення інфраструктури, збільшення внутрішнього попиту та сприятливі погодні умови: секторальний індекс у квітні становив 53.4 порівняно з 53.5 у березні.

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Підприємства сфери послуг поліпшили очікування щодо своїх економічних перспектив завдяки сезонному пожвавленню споживчого попиту, розширенню морського коридору та сповільненню темпів інфляції: секторальний індекс зріс до 53.1 у квітні з 50.6 у березні.

Підприємства торгівлі дещо послабили позитивні оцінки щодо своєї ділової активності, враховуючи негативний вплив від збільшення логістичних витрат через блокування західного кордону: секторальний індекс у квітні становив 51.8 (у березні був 55.1).

Підприємства промисловості зберегли позитивні оцінки щодо результатів своєї діяльності на найближчу перспективу завдяки налагодженню логістичних ланцюгів, сталому споживчому попиту та сповільненню інфляції: секторальний індекс у квітні становив 51.7 (у березні - 51.0).

На тлі високих темпів зростання закупівельних цін підприємства всіх секторів, що беруть участь в опитуванні, очікували на подальше здорожчання власної продукції / послуг.

Ситуація на ринку праці залишається нестійкою. Незначне збільшення загальної кількості працівників очікували опитані представники сфери будівництва, водночас респонденти сфери торгівлі погіршили свої оцінки та разом з іншими секторами прогнозували незначне скорочення персоналу.

Довідка Finance.ua:

результати опитування підприємств у І кварталі 2024 року свідчать про посилення позитивних очікувань бізнесу щодо ділової активності в наступні 12 місяців;

74% українських роботодавців відчувають дефіцит кадрів — це на 19% більше, ніж восени 2023 року. Це стимулює компанії пропонувати все більш щедрі пакети стимулів для залучення та утримання кваліфікованих працівників;



середнє значення обмінного курсу, на яке бізнес очікує через 12 місяців, становить 40.44 грн/дол. США.

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