На 5% менше, ніж минулоріч: який обсяг IT-експорту d першому кварталі 2024 — Finance.ua

На 5% менше, ніж минулоріч: який обсяг IT-експорту d першому кварталі 2024 Сьогодні 10:00 — Казна та Політика

На 5% менше, ніж минулоріч: який обсяг IT-експорту d першому кварталі 2024

У березні цьогоріч обсяг IT-експорту збільшився на 9% і становив $565 мільйонів. Українській економіці це принесло на $47 мільйонів більше у порівнянні з лютим.

Про це повідомляє Львівський IT Кластер з посиланням на дані Національного банку України.

«Ці показники на 5,8% або ж $35 мільйонів менші у порівнянні з березнем 2023», — сказано в повідомленні.

Інфографіка: Львівський IT Кластер

За словами CEO Львівського ІТ Кластера Степана Веселовського, все ще є ризик, що падіння буде продовжуватися. Адже критичні для нормального функціонування галузі проблеми, бронювання ключових працівників та можливість виїзду для них за кордон у бізнес відрядження досі не вирішені.

«За перший квартал 2024 року сукупна експортна виручка ІТ-послуг становить майже $1,59 мільярдів. Це на 5% менше ніж в аналогічний період в 2023. Ця різниця у доларовому еквіваленті складає $84 мільйони», — додав Веселовський.

Інфографіка: Львівський IT Кластер

Частка ІТ-послуг у структурі всього експорту послуг у березні 2024 склала 39,2%. Це на 4% менше, ніж у березні минулого року. Тоді комп’ютерні послуги складали 43,3%.

Загальна експортна виручка усіх послуг України у березні цього року склала $1,44 мільярдів, що на $50 мільйонів або ж 4% більше порівняно з лютим.

Як додали в Dou, торік травень, серпень і грудень принесли Україні найбільше виторгу за експорт ІТ-послуг.

Інфографіка: Dou

Якщо ж порівнювати між собою березневі показники останніх років, то бачимо падіння на $35 млн (або на 5,8%) — у березні 2023 року ІТ-експорт приніс $600 млн. У 2022-му березневий виторг за ІТ-послуги становив $521 млн.

Інфографіка: Dou

Нагадаємо, у лютому 2024 року обсяг IT-експорту збільшився на 2% і становив $518 мільйонів. Українській економіці це принесло на $10 мільйонів більше у порівнянні з січнем. Водночас, ці показники на 5,3% або ж $29 мільйонів менші у порівнянні з лютим 2023.

За 2021−2023 роки ІТ-спеціалісти сплатили до бюджету не менше ніж 61,1 мільярда гривень податків. Найбільшу суму — 24 мільярди — було сплачено у 2023 році. Від фізичних осіб надійшли більші суми, ніж від юридичних.

Лише 9% українських айтівців мають зарплату $6000 або більше. Найчастіше це розробники (68%) або DevOps-спеціалісти (9%).

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